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Россия проиграла Финляндии в овертайме. Финны взяли Кубок Первого канала

18:02
19 декабря. Москва. Кубок Первого канала. Россия — Финляндия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 19 декабря. Москва. Кубок Первого канала. Россия — Финляндия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
19 декабря. Москва. Кубок Первого канала. Россия — Финляндия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России проиграла команде Финляндии на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне проиграли со счетом 2:3 в овертайме.

Автором победного гола в составе финнов стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.

Отметим, что решающую шайбу россияне пропустили, когда в овертайме вместо вратаря выпустили четвертого полевого игрока. Маннинен убегал на пустые ворота и его сбил с ног Вячеслав Войнов. Судьи засчитали взятие ворот.

По итогам встречи определялся победитель турнира. Таким образом, финны выиграли второй этап Евротура.

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Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мереля — 1 (Няттинен, Саломяки), 18:27 — 0:1. Минулин — 1 (Григоренко, Гусев), 35:37 — 1:1. Маннинен — 2 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 44:04 — 1:2. Войнов — 2 (бол., Толчинский, Семенов), 56:22 — 2:2. Маннинен — 3 (п.в., Кемиляйнен), 64:30 — 2:3.

Вратари: Федотов (61:00 — 61:14, 63:20) — Сятери.

Штраф: 4 — 4.

Судьи: Сидоренко, Франо.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

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Иван Шитик все материалы автора
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