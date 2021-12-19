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Россия сняла вратаря в овертайме матча Кубка Первого канала против Финляндии

17:58
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Тренерский штаб сборной России снял вратаря в овертайме матча Кубка Первого канала против Финляндии. Отметим, что на Евротуре команды играют овертайм в формате «три на три».

Напомним, что в тренерский штаб национальной команды входит Сергей Федоров, который практикует данный прием в КХЛ в ЦСКА.

Однако россияне совсем недолго играли в большиснтве, так как Никита Гусев чуть не потерял шайбу на входе в зону.

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Иван Шитик все материалы автора
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