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Сумасшедший камбэк «Спартака»! За три минуты до сирены проигрывали в три шайбы — а в итоге вырвали победу в овертайме

«Спартак» победил «Витязь» в матче КХЛ, отыгравшись с 1:4
Егор Сергеев
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Хоккеисты «Спартака» празднуют победу в матче с «Витязем»
«Спартак» победил «Витязь» 5:4 ОТ. 23 ноября 2024 года.
Фото ХК «Спартак»
В «Витязе» вряд ли ожидали, что могут потерять очки в такой ситуации.

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)
Голы: Рой — 4 (бол., Бучельников, Чехович), 3:03 — 0:1. Яровой — 4 (Чивилев, Рыков), 22:19 — 0:2. Яровой — 5 (Дарьин, Чивилев), 37:21 — 0:3. Локтионов — 8 (Овчинников, Ружичка), 48:19 — 1:3. Чехович — 10 (Бучельников, Барак), 49:03 — 1:4. Порядин — 14 (Голдобин, Мальцев), 56:53 — 2:4. Овчинников — 1 (Савиков, Локтионов), 57:44 — 3:4. Беляев — 4 (Мальцев), 59:55 — 4:4. Морозов — 12 (Савиков), 64:04 — 5:4.
Вратари: Николаев (58:06 — 59:55) — Дорожко.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 30 (9+7+13+1) — 29 (11+7+9+2).
Судьи: Беляев, Фатеев.
23 ноября. Москва. Мегаспорт.

«Спартак» покатал болельщиков на американских горках, добыв победу над «Витязем» в овертайме — 5:4 ОТ. А по ходу встречи, причем еще за три минуты до конца основного времени, красно-белые проигрывали 1:4! Рассказываем детали.

Почти час мучений

Несмотря на то что к игре «Спартак» подходил очевидным фаворитом, на арене «Мегаспорт» для хозяев все началось не так радужно. Буквально на первой минуте красно-белые отличились, но шайбу отменили после запроса со стороны «Витязя»; следом «Спартак» остался в меньшинстве и пропустил (Рой, 3.03). И все это — за три минуты.

Дальше — хуже. В начале второго периода «Витязь» удвоил преимущество (Яровой, 22.19), в конце — утроил (Яровой, 37.21). Кое-как размочить счет красно-белые смогли только в середине третьей двадцатиминутки (Локтионов, 48:19), но буквально через минуту «Витязь» снова вроде бы отобрал все надежды, сделав счет 1:4 (Чехович, 49.03).

Но «Спартак» не бросил играть. За три минуты до сирены отличился Порядин (56.53), еще менее чем через минуту — Овчинников (57.44), а спасительную шайбу Беляев забросил за пять секунд до конца, когда «Спартак» выпустил шестого полевого вместо вратаря. Вырвать победу в овертайме после такого перформанса не составило труда — через четыре минуты забросил Морозов, и для «Витязя» все закончилось.

Тренер гостей Павел Десятков остался крайне недоволен. «Поэтому мы и на девятом месте (в конференции), а «Спартак» на втором, потому что мы не умеем 60 минут играть. Всегда найдется хоккеист или группа хоккеистов, для кого своя статистика выше команды, к сожалению. Этим и отличается команда топ-уровня от команд, которые находятся ниже середины турнирной таблицы. Должна быть личная ответственность перед командой. 55 минут мы играли, у соперника шансов было немного, но потом мы просто отдали свою игру. Появилась самоуверенность, ощущение безнаказанности. Важно, как спортсмены отреагируют на это. Проиграла вся команда, в том числе и тренеры, я не пытаюсь найти виноватых», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

Но и тренер «Спартака» Алексей Жамнов тоже не в восторге: «Ребята молодцы, не сдались. Но каждый тренер скажет, что до такого доводить нельзя. Игра складывалась не так, как мы планировали. Много удалений, брак в передачах. Остроты не было. Но радует, что в третьем периоде начали делать правильные вещи. Что сказал в концовке команде? Много чего сказал, сейчас не вспомню (смеется). Ребята все сами понимают, бывают такие игры, через это надо пройти».

Хоккеисты «Спартака» в матче против «Амура»
Фото ХК «Спартак»

Отличная серия

С середины ноября «Спартак» находится в шикарной форме и уничтожает своих соперников. 14 ноября красно-белые победили «Северсталь» (4:1), 18-го разгромили «Адмирал» (6:1), а 20-го — «Амур» (7:3). Теперь осталось победить «Торпедо», и можно будет говорить, что эту серию «Спартак» провел сверхуверенно.

На данный момент красно-белые занимают второе место в Западной конференции, на их счету 43 очка. «Витязь» находится на девятой позиции — у него в активе 29 баллов.

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КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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Спартак – Витязь
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Трактор – Куньлунь РС
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