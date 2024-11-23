Сумасшедший камбэк «Спартака»! За три минуты до сирены проигрывали в три шайбы — а в итоге вырвали победу в овертайме
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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)
Голы: Рой — 4 (бол., Бучельников, Чехович), 3:03 — 0:1. Яровой — 4 (Чивилев, Рыков), 22:19 — 0:2. Яровой — 5 (Дарьин, Чивилев), 37:21 — 0:3. Локтионов — 8 (Овчинников, Ружичка), 48:19 — 1:3. Чехович — 10 (Бучельников, Барак), 49:03 — 1:4. Порядин — 14 (Голдобин, Мальцев), 56:53 — 2:4. Овчинников — 1 (Савиков, Локтионов), 57:44 — 3:4. Беляев — 4 (Мальцев), 59:55 — 4:4. Морозов — 12 (Савиков), 64:04 — 5:4.
Вратари: Николаев (58:06 — 59:55) — Дорожко.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 30 (9+7+13+1) — 29 (11+7+9+2).
Судьи: Беляев, Фатеев.
23 ноября. Москва. Мегаспорт.
«Спартак» покатал болельщиков на американских горках, добыв победу над «Витязем» в овертайме — 5:4 ОТ. А по ходу встречи, причем еще за три минуты до конца основного времени, красно-белые проигрывали 1:4! Рассказываем детали.
Почти час мучений
Несмотря на то что к игре «Спартак» подходил очевидным фаворитом, на арене «Мегаспорт» для хозяев все началось не так радужно. Буквально на первой минуте красно-белые отличились, но шайбу отменили после запроса со стороны «Витязя»; следом «Спартак» остался в меньшинстве и пропустил (Рой, 3.03). И все это — за три минуты.
Дальше — хуже. В начале второго периода «Витязь» удвоил преимущество (Яровой, 22.19), в конце — утроил (Яровой, 37.21). Кое-как размочить счет красно-белые смогли только в середине третьей двадцатиминутки (Локтионов, 48:19), но буквально через минуту «Витязь» снова вроде бы отобрал все надежды, сделав счет 1:4 (Чехович, 49.03).
Но «Спартак» не бросил играть. За три минуты до сирены отличился Порядин (56.53), еще менее чем через минуту — Овчинников (57.44), а спасительную шайбу Беляев забросил за пять секунд до конца, когда «Спартак» выпустил шестого полевого вместо вратаря. Вырвать победу в овертайме после такого перформанса не составило труда — через четыре минуты забросил Морозов, и для «Витязя» все закончилось.
Тренер гостей Павел Десятков остался крайне недоволен. «Поэтому мы и на девятом месте (в конференции), а «Спартак» на втором, потому что мы не умеем 60 минут играть. Всегда найдется хоккеист или группа хоккеистов, для кого своя статистика выше команды, к сожалению. Этим и отличается команда топ-уровня от команд, которые находятся ниже середины турнирной таблицы. Должна быть личная ответственность перед командой. 55 минут мы играли, у соперника шансов было немного, но потом мы просто отдали свою игру. Появилась самоуверенность, ощущение безнаказанности. Важно, как спортсмены отреагируют на это. Проиграла вся команда, в том числе и тренеры, я не пытаюсь найти виноватых», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.
Но и тренер «Спартака» Алексей Жамнов тоже не в восторге: «Ребята молодцы, не сдались. Но каждый тренер скажет, что до такого доводить нельзя. Игра складывалась не так, как мы планировали. Много удалений, брак в передачах. Остроты не было. Но радует, что в третьем периоде начали делать правильные вещи. Что сказал в концовке команде? Много чего сказал, сейчас не вспомню (смеется). Ребята все сами понимают, бывают такие игры, через это надо пройти».
Отличная серия
С середины ноября «Спартак» находится в шикарной форме и уничтожает своих соперников. 14 ноября красно-белые победили «Северсталь» (4:1), 18-го разгромили «Адмирал» (6:1), а 20-го — «Амур» (7:3). Теперь осталось победить «Торпедо», и можно будет говорить, что эту серию «Спартак» провел сверхуверенно.
На данный момент красно-белые занимают второе место в Западной конференции, на их счету 43 очка. «Витязь» находится на девятой позиции — у него в активе 29 баллов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
|23.11
|14:00
|
Спартак – Витязь
|5 : 4 ОТ
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|1 : 4
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -