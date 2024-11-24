Тренер Овечкина все же приедет в «Авангард» из НХЛ? Клуб затеял перестройку прямо по ходу сезона

Многомиллионные трансферы, возможный приход Сергея Гомоляко и другие изменения затеяло новое руководство омичей.

Происходящее в «Авангарде» порой вызывает настоящий шок. После смены руководства происходят настолько значительные изменения, что это уже совершенно не тот клуб, какой входил в турнир. При этом деньги тратятся налево и направо, однако есть подозрение, что все это впустую. Дело в том, что впереди новые назначения, а они могут кардинально поменять вектор.

Рассказывают, что менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов сейчас самый счастливый человек в КХЛ. На ровном месте он заработал 65 миллионов рублей, не сделав ровным счетом ничего. Получил 40 миллионов за Наиля Якупова, а также 25 миллионов за Райана Меркли. Знаю, что легко уступил бы их и за меньшие деньги, но что, ему отказываться теперь?

Оба этих приобретения сделал «Авангард». После того как пост председателя совета директоров покинул Михаил Аверин, мы некоторое время ждали, что же будет предпринимать Евгений Кожевников, заменивший его на посту. Слухи были самые разные. Говорили, что омский клуб может стать частью системы СКА, кто-то, наоборот, уверял, что Кожевников, у которого есть родственники в профессиональном хоккее, сделает «Авангард» великим.

Мы ждали-ждали каких-то решений — и наконец дождались. Правда, теперь хотелось бы понять логику, а ей там, кажется, и не пахнет. Например, Кожевников так ни разу и не появился перед народом и не сообщил, чего именно хочет. Ориентироваться приходится на уже готовые решения и некоторые источники. Но последние отказываются говорить, к чему все это ведет. Видимо, и они не знают.

Растерянность «знающих людей» объяснима. Например, нападающего Алексея Макеева обменяли в «Витязь» на защитника Егора Воронкова. Вы что-то понимаете?

Но разве вы видите здравое зерно в последних приобретениях клуба? Взять тот же выкуп за 25 миллионов защитника «Куньлуня» Райна Меркли. Когда он переходил в китайскую команду, то я очень сильно радовался. Мне казалось, что КХЛ получает очень большую звезду. 21-й выбор первого раунда драфта НХЛ, очень приличный защитник, который мог бы сделать большую карьеру, но не получил должного внимания в «Сан-Хосе». Говорили про характер, про то, что он скандалил с руководством. Но это все не имеет никакого значения в России.

Райн Меркли. Фото Global Look Press

Меркли провел средний сезон. Настаиваю на этом, хотя он и набрал почти 30 очков в клубе, который не попал в плей-офф. Потому что Райан на голову сильнее многих. Но он как-то потерял интерес к хоккею после переезда. А в этом сезоне настроение ухудшилось еще больше. «Авангард» его взял на спаде, в нынешнем сезоне Райан вообще играл средне. На какой эффект рассчитывают в клубе — непонятно, ведь он уезжает из Москвы, а здесь хотя бы были места, чтобы отвлечься.

Меркли оказывается пятым легионером, и теперь весь лимит на иностранцев у омского клуба заполнен. В команде есть Райан Спунер, Рид Буше, Коул Кэсселс, Алекс Грант. В одному ряду с приобретением Меркли стоят и подписания Наиля Якупова и Ильи Каблукова. Да, у последнего двусторонний контракт, но он даже не был в расположении клуба ВХЛ. Оба вряд ли поменяют стиль команды и тем более вряд ли серьезно улучшат результаты. Илья не играл полгода и занимался самостоятельно, а в его возрасте это не идет на пользу. Для Якупова лучше быть в клубе, где он — единственная звезда. Наиль будет стараться, но вряд ли сделает «Авангард» сильнее.

Но самое главное, что впереди изменения, которые вообще сделают трансферы бессмысленными. По одной из версий, Тодд Рирден все-таки подписал контракт с клубом и, после того как уладит семейные проблемы, приедет в Омск. По другой — вот-вот могут подписать контракт с каким-то североамериканцем.

Поменяются и менеджеры. Все поздравляют с новой должностью Сергея Гомоляко, который до недавнего времени работал с «Металлургом». Но, насколько мне известно, у него еще не было финальных переговоров. Слухи отправляют после сезона в Омск и Игоря Варицкого, при этом ведутся интервью еще с некоторыми менеджерами, которые сейчас при делах.

И, самое удивительное, никто не трогает Сергея Звягина, который на посту главного тренера закапывается все глубже и глубже. Вы что-то понимаете? Это какой-то сложный пазл, где детальки не из одного, а из разных наборов, но при этом требуется собрать полную картину.