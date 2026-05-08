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8 мая, 15:50

«Авангард» выехал из Ярославля в Москву на автобусе

Сергей Ярошенко

«Авангард» выехал на автобусе из Ярославля после матча против «Локомотива» в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — говорится в сообщении пресс-службы омичей.

Ранее команда не могла вылететь домой из-за закрытия ярославского аэропорта в Туношне. В «Авангарде» заявили, что стараются организовать вылет игроков из Москвы.

6 мая «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина — 3:4 ОТ. Ярославский клуб выиграл серию (4-3). В финале «Локомотив» сыграет против «Ак Барса».

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