«Авангард» выехал из Ярославля в Москву на автобусе

«Авангард» выехал на автобусе из Ярославля после матча против «Локомотива» в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — говорится в сообщении пресс-службы омичей.

Ранее команда не могла вылететь домой из-за закрытия ярославского аэропорта в Туношне. В «Авангарде» заявили, что стараются организовать вылет игроков из Москвы.

6 мая «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина — 3:4 ОТ. Ярославский клуб выиграл серию (4-3). В финале «Локомотив» сыграет против «Ак Барса».