Кадейкин подпишет контракт с «Автомобилистом» на 2 года

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кадейкин подпишет контракт с «Автомобилистом» на 2 года.

Контракт Кадейкина с «Трактором» истекает 31 мая, после этого он оформит официально соглашение с клубом из Екатеринбурга.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ на счету 32-летнего форварда 68 матчей, в которых он набрал 33 (13+20) очка. В плей-офф Кубка Гагарина-2026 хоккеист провел 5 игр, забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу.

Ранее в КХЛ Кадейкин выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Атлант».

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