Стала известна зарплата новичка «Сочи» Куинни

Нападающий Гейдж Куинни подписал контракт на один сезон с «Сочи».



По информации «СЭ», оклад 30-летнего игрока составит 38 миллионов рублей в год. Также бонусами он может заработать 10 миллионов.

В сезоне-2025/26 Куинни играл за «Шанхай Дрэгонс». На его счету 67 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых он набрал 32 (11+21) очка.

В НХЛ форвард провел 3 матча и отдал один голевой пас за «Вегас».