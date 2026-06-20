Нападающий Владимир Кузнецов продлил контракт с «Шанхай Дрэгонс»

28-летний нападающий Владимир Кузнецов заключил однолетнее соглашение с «Шанхай Дрэгонс», сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне форвард набрал 14 (8+6) очков в 44 играх FONBET регулярного чемпионата КХЛ. Он перешел в «Шанхай Дрэгонс» из «Автомобилиста» в 2024 году. За клуб из Екатеринбурга Кузнецов выступал с 2017 года.

В сезоне-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» набрали 54 очка в регулярном чемпионате КХЛ и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.