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Нападающий Владимир Кузнецов продлил контракт с «Шанхай Дрэгонс»

Сергей Филин

28-летний нападающий Владимир Кузнецов заключил однолетнее соглашение с «Шанхай Дрэгонс», сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне форвард набрал 14 (8+6) очков в 44 играх FONBET регулярного чемпионата КХЛ. Он перешел в «Шанхай Дрэгонс» из «Автомобилиста» в 2024 году. За клуб из Екатеринбурга Кузнецов выступал с 2017 года.

В сезоне-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» набрали 54 очка в регулярном чемпионате КХЛ и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»
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Владимир Кузнецов
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ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
6 Амур 9 4 5 9
7 Автомобилист 9 3 6 8
8 Авангард 9 4 5 8
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
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