Ярославцы дожали омичей.

Кубок Гагарина. 1/4 финала. Седьмой матч

«Локомотив» — «Авангард» — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2.

Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10).

Судьи: Бирин, Ромасько.

23 апреля. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 4-3

В КХЛ нет клуба, который настолько преданно движется к цели, не меняя своей стратегии, как «Локомотив». Каждое межсезонье в Ярославле только точечные изменения. Забыты частые смены тренеров — Игорю Никитину оказывается полное доверие. Как только в «Локомотиве» узнали об интересе к нему со стороны других клубов, сразу же подписали новый долгосрочный контракт. Почти за год до истечения старого.

Команду, которую Никитин строит в Ярославле уже третий сезон, не зря сравнивают с качественным автомобилем. Все детали — выверены, а новые запчасти только усиливают мощности. Лошадиных сил — как в заряженном внедорожнике. Но и самый надежный автомобиль может дать сбой, что подтвердил прошлогодний финал с «Металлургом».

В межсезонье «Локомотив» сохранил свой лучший состав, добавив к нему опытных Александра Радулова и Байрона Фрэза. Свежести добавил 18-летний талант Егор Сурин. И машина снова набрала ход, снося на своем пути в регулярном чемпионате любого. В первом раунде переехали «Торпедо», не почувствовав помех. Но с «Авангардом» возникли проблемы — канадский тренер Ги Буше поставил мощнейший капкан.

При счете 3-1 в серии в пользу «Локомотива» казалось, что ярославцы спокойно дожмут соперника дома, но омичи крайне надежно сыграли в своей зоне и подловили «Локомотив» на ошибках. Такой же сценарий повторился и в шестом матче, так что перед седьмой игрой фаворита назвать было сложно. Но планы «Авангарда» быстро были видоизменены — когда соперник открывает счет, уже не нужно строить капканы. А при 0:2 перед третьим периодом многие уже поспешили отправить омичей в отпуск.

Мастерство, фарт, чудеса Серебрякова — на этих трех китах команда Буше вытащила матч. Было видно, что ярославцы свежее, они и в овертайме зачастую запирали соперника в зоне, а омичи порой просто отбрасывались. Но дотерпели до второго дополнительного периода.

При этом и у «Авангарда» были шикарные моменты — Иван Игумнов добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но Никита Черепанов вовремя выставил клюшку и заблокировал бросок. Ярославцы, казалось, просто не уставали и даже во втором овертайме на скорости вылезали на пятак. Серебряков продолжал демонстрировать навыки мага, но вечно это продолжаться не могло. Александр Полунин все-таки забил и вывел «Локомотив» во второй раунд. Ярославская машина, хоть и с большим трудом, продолжает свое движение к цели.

«Авангарду» же можно только выразить восхищение — команда, собранная по большей части только в середине сезона, была в шаге от выхода в полуфинал. Хотя еще в декабре было непонятно, попадут ли сибиряки в плей-офф. Буше показал, что может быстро поставить качественную игру, а мастеров в Омске предостаточно. Учитывая солидные финансовые возможности «Авангарда», перспективы у клуба самые светлые.