«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме
Кубок Гагарина. 1/4 финала. Седьмой матч
«Локомотив» — «Авангард» — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2.
Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10).
Судьи: Бирин, Ромасько.
23 апреля. Ярославль. «Арена-2000».
Счет в серии: 4-3
В КХЛ нет клуба, который настолько преданно движется к цели, не меняя своей стратегии, как «Локомотив». Каждое межсезонье в Ярославле только точечные изменения. Забыты частые смены тренеров — Игорю Никитину оказывается полное доверие. Как только в «Локомотиве» узнали об интересе к нему со стороны других клубов, сразу же подписали новый долгосрочный контракт. Почти за год до истечения старого.
Команду, которую Никитин строит в Ярославле уже третий сезон, не зря сравнивают с качественным автомобилем. Все детали — выверены, а новые запчасти только усиливают мощности. Лошадиных сил — как в заряженном внедорожнике. Но и самый надежный автомобиль может дать сбой, что подтвердил прошлогодний финал с «Металлургом».
В межсезонье «Локомотив» сохранил свой лучший состав, добавив к нему опытных Александра Радулова и Байрона Фрэза. Свежести добавил 18-летний талант Егор Сурин. И машина снова набрала ход, снося на своем пути в регулярном чемпионате любого. В первом раунде переехали «Торпедо», не почувствовав помех. Но с «Авангардом» возникли проблемы — канадский тренер Ги Буше поставил мощнейший капкан.
При счете 3-1 в серии в пользу «Локомотива» казалось, что ярославцы спокойно дожмут соперника дома, но омичи крайне надежно сыграли в своей зоне и подловили «Локомотив» на ошибках. Такой же сценарий повторился и в шестом матче, так что перед седьмой игрой фаворита назвать было сложно. Но планы «Авангарда» быстро были видоизменены — когда соперник открывает счет, уже не нужно строить капканы. А при 0:2 перед третьим периодом многие уже поспешили отправить омичей в отпуск.
Мастерство, фарт, чудеса Серебрякова — на этих трех китах команда Буше вытащила матч. Было видно, что ярославцы свежее, они и в овертайме зачастую запирали соперника в зоне, а омичи порой просто отбрасывались. Но дотерпели до второго дополнительного периода.
При этом и у «Авангарда» были шикарные моменты — Иван Игумнов добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но Никита Черепанов вовремя выставил клюшку и заблокировал бросок. Ярославцы, казалось, просто не уставали и даже во втором овертайме на скорости вылезали на пятак. Серебряков продолжал демонстрировать навыки мага, но вечно это продолжаться не могло. Александр Полунин все-таки забил и вывел «Локомотив» во второй раунд. Ярославская машина, хоть и с большим трудом, продолжает свое движение к цели.
«Авангарду» же можно только выразить восхищение — команда, собранная по большей части только в середине сезона, была в шаге от выхода в полуфинал. Хотя еще в декабре было непонятно, попадут ли сибиряки в плей-офф. Буше показал, что может быстро поставить качественную игру, а мастеров в Омске предостаточно. Учитывая солидные финансовые возможности «Авангарда», перспективы у клуба самые светлые.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|27.04
|16:30
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -