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23 апреля, 23:45

«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме

«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов (в центре) празднует гол в ворота «Авангарда».
Фото ХК «Локомотив»
Ярославцы дожали омичей.

Кубок Гагарина. 1/4 финала. Седьмой матч
«Локомотив» — «Авангард» — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2.
Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10).
Судьи: Бирин, Ромасько.
23 апреля. Ярославль. «Арена-2000».
Счет в серии: 4-3

В КХЛ нет клуба, который настолько преданно движется к цели, не меняя своей стратегии, как «Локомотив». Каждое межсезонье в Ярославле только точечные изменения. Забыты частые смены тренеров — Игорю Никитину оказывается полное доверие. Как только в «Локомотиве» узнали об интересе к нему со стороны других клубов, сразу же подписали новый долгосрочный контракт. Почти за год до истечения старого.

Команду, которую Никитин строит в Ярославле уже третий сезон, не зря сравнивают с качественным автомобилем. Все детали — выверены, а новые запчасти только усиливают мощности. Лошадиных сил — как в заряженном внедорожнике. Но и самый надежный автомобиль может дать сбой, что подтвердил прошлогодний финал с «Металлургом».

&laquo;Локомотив&raquo; выиграл регулярный чемпионат КХЛ.«Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина. Но его победа не принесет пользу лиге

В межсезонье «Локомотив» сохранил свой лучший состав, добавив к нему опытных Александра Радулова и Байрона Фрэза. Свежести добавил 18-летний талант Егор Сурин. И машина снова набрала ход, снося на своем пути в регулярном чемпионате любого. В первом раунде переехали «Торпедо», не почувствовав помех. Но с «Авангардом» возникли проблемы — канадский тренер Ги Буше поставил мощнейший капкан.

При счете 3-1 в серии в пользу «Локомотива» казалось, что ярославцы спокойно дожмут соперника дома, но омичи крайне надежно сыграли в своей зоне и подловили «Локомотив» на ошибках. Такой же сценарий повторился и в шестом матче, так что перед седьмой игрой фаворита назвать было сложно. Но планы «Авангарда» быстро были видоизменены — когда соперник открывает счет, уже не нужно строить капканы. А при 0:2 перед третьим периодом многие уже поспешили отправить омичей в отпуск.

Мастерство, фарт, чудеса Серебрякова — на этих трех китах команда Буше вытащила матч. Было видно, что ярославцы свежее, они и в овертайме зачастую запирали соперника в зоне, а омичи порой просто отбрасывались. Но дотерпели до второго дополнительного периода.

При этом и у «Авангарда» были шикарные моменты — Иван Игумнов добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но Никита Черепанов вовремя выставил клюшку и заблокировал бросок. Ярославцы, казалось, просто не уставали и даже во втором овертайме на скорости вылезали на пятак. Серебряков продолжал демонстрировать навыки мага, но вечно это продолжаться не могло. Александр Полунин все-таки забил и вывел «Локомотив» во второй раунд. Ярославская машина, хоть и с большим трудом, продолжает свое движение к цели.

«Авангарду» же можно только выразить восхищение — команда, собранная по большей части только в середине сезона, была в шаге от выхода в полуфинал. Хотя еще в декабре было непонятно, попадут ли сибиряки в плей-офф. Буше показал, что может быстро поставить качественную игру, а мастеров в Омске предостаточно. Учитывая солидные финансовые возможности «Авангарда», перспективы у клуба самые светлые.

Хоккей
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
0 - 0
2. Трактор - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - Трактор
0 - 0
4. Динамо М - Трактор
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
4 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
3 - 0
7. Локомотив - Авангард
3 - 2
4 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
3 - 2
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1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
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5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
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3. Северсталь - Спартак
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5 - 2
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
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3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
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6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
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27.04 16:30
Локомотив – Сал. Юлаев
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