КХЛ представила календарь предсезонных турниров 2026 года
КХЛ на официальном сайте опубликовала календарь предсезонных турниров лета 2026 года. В межсезонье пройдет пять турниров: Кубок Республики Башкортостан, Мемориал Ромазана, Турнир Пучкова, Кубок Блинова и Кубок мэра Москвы.
Кубок Республики Башкортостан
Даты: 17-20 августа
Участники: «Салават Юлаев», «Амур», «Барыс», «Лада».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Мемориал Ромазана
Даты: 25-29 августа
Участники: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада», «Амур».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Турнир Пучкова
Даты: 27-30 августа
Участники: СКА, «Барыс», «Адмирал», «СКА-ВМФ».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Кубок Блинова
Даты: 26-31 августа;
Участники: «Авангард», «Сибирь», «Северсталь», «Нефтехимик», «Локомотив».
Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Кубок мэра Москвы
Даты: 27-30 августа;
Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Шанхайские Драконы», «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Автомобилист», «Торпедо».
Расписание турнира
27 августа, четверг
15.00 — «Ак Барс» — «Динамо» (Минск)
19.30 — ЦСКА — «Спартак»
28 августа, пятница
12.00 — «Автомобилист» — «Шанхайские Драконы»
15.30 — «Динамо» (Москва) — «Торпедо»
19.30 — победителей матчей 27 августа
29 августа, суббота
12.00 — проигравшие первых двух матчей 28 августа
15.00 — победители первых двух матчей 28 августа
19.30 — проигравшие матчей 27 августа
30 августа, воскресенье
12.00 — матч третьих команд в группе
14.00 — матч четвертых команд в группах
15.30 — матч вторых команд в группах
19.30 — матч первых команд в группах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3