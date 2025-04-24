Казанцы уступили «Динамо», хотя начали серию с 2-0.

Вылет «Ак Барса» во втором раунде не стал сюрпризом — московское «Динамо» изначально считалось фаворитом серии. Состав бело-голубых выглядел более сбалансированным, а игра на протяжении регулярного чемпионата — более стабильной. Но казанцы начали серию с двух побед на выезде, дав надежду болельщикам на продолжение борьбы за кубок. Но развить успех не удалось — следующие четыре матча выиграло «Динамо», причем три из них — в столице Татарстана.

И вряд ли это превратилось в ощущение провала, если бы не шестой матч. Казанцев просто уничтожили, не дав ни шанса на успех. Поражение со счетом 1:6, который мог быть и крупнее, особенно дома, оставило очень неприятное послевкусие. Неудивительно, что игроки после матча были в шоке.

«Второй раунд — это не наш уровень», — сказал в раздевалке после вылета в интервью «СЭ» нападающий казанцев Илья Сафонов. Амбициозность молодого форварда, который отправляется в «Чикаго» в следующем сезоне, можно понять, но для нынешнего «Ак Барса» второй раунд — потолок. Только в регулярном чемпионате наберется с десяток откровенно провальных матчей, а весь сезон тащили команду на себе несколько лидеров. Когда же они не смогли повести «Ак Барс» за собой, казанцы иссякли.

Пожалуй, главный тренер Анвар Гатиятулин выжал максимум из нынешнего состава, но при этом стоит признать, что тренерскую дуэль Алексею Кудашову он проиграл. Перестановки в тройках себя не оправдали, и если динамовский тренер смог видоизменить игру при 0-2 в серии, то казанцы с каждым матчем выглядели все хуже.

При этом в плей-офф испарились многие лидеры атаки казанцев — ужасно выглядел Ник Петан, допускавший кучу потерь. Чего стоит только его промах по пустым воротам «Динамо» при 0:1 в четвертом матче — кто знает, как сложилась бы серия, забей канадец?

Растворился наколотивший 35 голов в регулярке Артем Галимов, большего ожидали и от Александра Барабанова. Сложно предъявить претензии из звезд, пожалуй, только к Дмитрию Яшкину — чех забил свои четыре гола в серии.

Вот только во многом именно из-за Яшкина на протяжении всего сезона в команде была нездоровая атмосфера. Будучи капитаном, нападающий частенько заходил в тренерскую и пытался влиять на состав. В каких-то моментах ему это удавалось — так, стал попадать в запас защитник Дмитрий Юдин, которого перед дедлайном обменяли в СКА. Канадец Эрик О'Делл также был подписан не без рекомендации от Яшкина. Никто не спорит, что Дмитрий — классный хоккеист, но ряд поступков не делают ему чести.

Конечно, расторгать Яшкина «Ак Барс» не будет, но ограничить его влияние точно необходимо. На роль капитана, например, отлично подошел бы защитник Алексей Марченко — опытный хоккеист, который и Кубок Гагарина, и Олимпиаду выигрывал, в отличие от того же Яшкина.

Откровенно не попали в «Ак Барсе» и с приобретениями Коршкова и Петана — и если последний просто выйдет на рынок свободных агентов, то с Егором придется расторгать контракт. Учитывая, что рынок в этом году не слишком богатый, качественно усилить команду генеральному менеджеру Марату Валиуллину будет непросто.

Интересно, что давно хочет войти в руководство клубом легендарный Данис Зарипов. Правда, не в роли человека, собирающего состав, а вице-президента. Такой должности в клубе нет, но это поправимо. Впрочем, пока оснований под этим никаких — только желание самого Зарипова.

«Ак Барсу» удалось избежать второго подряд вылета в первом раунде — это сохранило посты и руководителям клуба, и тренерскому штабу. Но без усиления не обойтись. Иначе велик риск, что второй раунд на долгие годы останется потолком для казанцев. А ведь в республике привыкли по-другому.