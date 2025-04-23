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Сегодня, 22:15

«Спартак» упустил исторический шанс. «Салават» оттолкнулся от дна

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото ХК «Салават Юлаев»
Итоги яркой серии от Михаила Зислиса.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» — «Спартак»— 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2.
Вратари: Вязовой — Загидулин (59:16).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
23 апреля. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 4-3

«Спартак» проиграл седьмой матч серии в Уфе и упустил историческую возможность, остановившись в шаге от первого для себя выхода в третий раунд Кубка Гагарина. Маловероятно, что красно-белым представится новый шанс в обозримом будущем. Удобная сетка, преимущество в серии 3-1, хороший возраст лидеров, измотанный и обескровленный травмами соперник — сочетание такого количества благоприятных факторов по ходу плей-офф встречается крайне редко. Для того чтобы стать сильнее, команда не просто должна созреть ментально, как заявил после окончания матча главный тренер Алексей Жамнов. Это просто обязательное условие.

Но клубу необходимо скорректировать подход в своей политике и понять, что для достижения больших целей необходимы и немного другой бюджет, и опытные хоккеисты. Ставший в плей-офф основным вратарь Артем Загидуллин по ходу регулярного чемпионата проиграл конкуренцию в скромном «Нефтехимике», почти всю серию красно-белые провели с четырьмя молодыми защитниками, победным кубковым опытом обладает только Андрей Миронов, а его старый друг и товарищ по чемпионскому «Динамо» Дмитрий Вишневский из-за травмы временно занял место на тренерской скамейке. Нельзя каждый раз рассчитывать только на чудеса и внутренние резервы.

&laquo;Салават Юлаев&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 23&nbsp;апреля.Подвиг «Салавата». Уфимский клуб вытащил серию со «Спартаком» с 1-3

С главного тренера можно спросить за упущенную со счета 3-1 серию и даже найти ошибки. Но не стоит забывать, что «Спартак» во многом благодаря именно Жамнову оказался на расстоянии вытянутой руки от полуфинала. За два сезона 54-летний специалист проделал огромную работу, и расставание с ним станет непростительной ошибкой. По информации «СЭ», Алексея Юрьевича хотят сохранить, хотя никогда не стоит принижать боль в моменте — она не сразу отпускает. Если в «Спартаке» все причастные правильно поработают в межсезонье над деталями, команда в следующем сезоне может вернуться сильнее.

Промежуточный результат, достигнутый «Салаватом Юлаевым» в нынешнем плей-офф, тянет на классический и заезженный сюжет, в котором герой выбирается со дна и становится лучшим. Уфимцы еще далеки от титула, чтобы их расхваливать на все лады. Но подметить позитивные черты в их игре — обязательный пункт программы.

Главный тренер Виктор Козлов в полуфинал Кубка Гагарина пробился только с третьей попытки, до этого дважды бесславно вылетая в стартовом раунде. Тот отрицательный опыт он и его команда смогли правильно переработать. Нынешняя победа в первую очередь заслуга Козлова, делавшего правильные шаги и сумевшего достать максимум из своих игроков. Ему тоже надо было многое доказывать. Еще до старта плей-офф стало известно, что только проход двух раундов станет гарантией продления контракта с ним.

Теперь спокойно могут чувствовать себя и менеджмент, и главный тренер. Однако надо осознавать, что команда со своими нынешними возможностями уперлась в потолок. Один хороший год из трех еще не повод оставить все как есть, надеясь, что один и тот же рецепт снова сработает. Победа в моменте — это хорошо. О том, как сделать так, чтобы «Салават» добирался до этой стадии не раз в шесть лет, а чаще, надо думать уже сейчас. В клубе, к счастью, это понимают и пытаются работать на будущее. На хорошие новости уже стоит надеяться, не забывая о нынешнем успехе. Эта версия «Салавата» обладает крутым характером и еще поборется как минимум за финал.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/2 финала Счет в серии
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
1. Трактор - Динамо М
0 - 0
2. Трактор - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - Трактор
0 - 0
4. Динамо М - Трактор
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
4 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
1 - 6
4 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
3 - 0
7. Локомотив - Авангард
3 - 2
4 - 3
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
1 - 2
7. Сал. Юлаев - Спартак
3 - 2
4 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
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1.05
23.04 17:00
Сал. Юлаев – Спартак
 3 : 2
23.04 19:30
Локомотив – Авангард
 3 : 2 ОТ
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