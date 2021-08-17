«Иностранцы отказывались идти в клуб, где играет Плотников». Откровенное интервью с директором «Магнитки»

Почему закончил Мозякин, могли ли уволить Воробьева, как влияет на команду внук Виктора Рашникова — в беседе Алексея Шевченко с первым вице-президентом и директором «Металлурга» Сергеем Ласьковым

Почему Мозякин не стал тренером

— Этим летом вы расстались с Сергеем Мозякиным. Долго же решались.

— Мы решили сделать нашу команду быстрей, потому и предложили Сергею другую роль. Он мог бы поделиться своим опытом с хоккеистами, помочь им развиваться. Думаю, что рано или поздно Мозякин к этому придет.

— Мозякин должен был помогать Илье Воробьеву и отвечать за большинство?

— Да.

— А что сказал Мозякин?

— Ответил, что пока не готов.

— Вы его поняли?

— Скорее да. Тяжело психологически резко менять сферу деятельности, да и не у всех получается. Многие боятся уходить. А Мозякин наверняка смотрел и на Даниса Зарипова, и на Павла Дацюка, который еще официально не закончил.

— Были слухи, что по зарплате не договорились?

— Да мы изначально предлагали Сергею только тренерскую зарплату, которая, кстати, была такой же, как у хоккеиста. Но как спортсмен Сергей бы вряд ли сейчас нам помог. Концепция клуба поменялась. Уже на Турнире Ромазана мы показали, что у нас довольно быстрые четыре звена. При этом не «бей-беги», а играющие. Прямолинейный стиль всем болельщикам надоел.

— Еще один вопрос, который терзал всех в прошлом сезоне. Был ли Илья Воробьев хоть раз близок к увольнению?

— Нет. Да, были некоторые претензии со стороны президента клуба, но это понятное недовольство. Виктор Филиппович Рашников создавал этот клуб, он его любит, и какие-то вещи нашему президенту не нравятся. Однако, как человек, разбирающийся в хоккее, он понимал, что проблемы при перестройке клуба неизбежны.

— Сейчас перестройка закончилась?

— Мы сделали выводы из ошибок прошлого сезона, в том числе и селекционные. Расстались с какими-то хоккеистами, взяли ребят, которые бы отвечали нашим требованиям. Хорошую помощь оказал Сергей Гомоляко, вернувшийся в «Металлург» на должность спортивного директора. У нас создана скаутская служба, причем, ее работа не ограничивается набором в первую команду, искали ребят и для клуба МХЛ, и для школы. Поменялись и принципы работы в молодежной команде. Сейчас она заметно омолодилась, клуб возглавил Станислав Шумик, работавший с 2004 годом, а именно этот возраст сейчас будет основным в молодежке.

Почему расстались с Плотниковым

— Объясните, почему вы расстались с Сергеем Плотниковым до окончания контракта? Это невероятное событие, ведь хоккеисты, набирающие больше 40 очков за сезон, на вес золота, за таких держатся.

— Мы решили этим расставанием улучшить атмосферу в команде. К его работоспособности вопросов не было, но некоторые вещи нас категорически не устраивали. Сергей — взрослый человек, который должен уже уметь контролировать свои эмоции не только на площадке, но и в раздевалке. Но подчеркну, что к хоккеисту Плотникову вообще нет никаких вопросов. Мы виноваты, что не смогли заставить Сергея вести себя правильно.

— Можно какой-нибудь пример?

— Во время игры должен быть один руководитель — главный тренер. А Сергей в каких-то моментах совсем не помогал Илье Воробьеву.

— Опять же не слышу примеров. Пытался поинтересоваться у главного тренера. Он сказал так: «Когда разговариваешь с Плотниковым, то он все понимает, но через два дня все становится по-прежнему». Меня и интересует — что происходило после двух суток?

— Сергей слишком эмоционален и не всегда может контролировать себя. Рано или поздно Плотников поменяется, я тоже по молодости был таким.

— И все-таки прошу пример. А то все очень расплывчато.

— Попытаюсь объяснить. Можно было бы оставить Плотникова, даже сделать его капитаном, но его несдержанность привела бы к тому, что некоторые хоккеисты могли надломиться психологически. Сергей иногда слишком давил на них, повышал голос на молодых ребят. Да, в старые времена, возможно, такое бы и проходило, даже приносило бы пользу. Но мы должны учитывать, что сейчас совершенно другое поколение, к которому надо относиться иначе. И это не только спорта касается.

— Теперь хоть что-то стало понятно. Еще вы расстались с Тэйлором Беком. Нападающий тоже набрал много очков, но рискну предположить, что вы разошлись с ним из-за того, что легионер в важных матчах не приносил пользу?

— Бек много забивал, но кое-что нас не устраивало. Когда играла тройка Мозякин — Коварж — Зарипов, то они всегда чем-то удивляли соперников. К ним готовились, вроде бы все знали, как ребята играют, но удержать никто не мог. Тэйлор же стал предсказуемым, он из раза в раз повторял одни и те же ошибки. Для соперников форвард уже не был проблемой. И плюс, конечно, он, как и другие легионеры, немного не справился с обстановкой в раздевалке, которая возникла опять же из-за Сергея.

— И иностранцев Плотников гонял?

— Разговаривал с иностранцами после того, как мы уже приняли решение с ними расстаться, они как раз улетали на родину. Признались, что на них эта ситуация очень сильно сказывалась, вероятно, из-за этого кое-что и не получилось. Более того, все это влияло и на переговоры с другими легионерами. Слухи доходят быстро, и кто-то напрочь отказывался идти в клуб, где играет Плотников.

— Все время рассказывают, что есть некий «внук Виктора Филипповича Рашникова», который сейчас является едва ли не главным в «Металлурге». Возможно, он не принимает решения, но очень сильно влияет на клуб. Так ли это?

— Бред.

— Нет внука?

— Внук есть. Он тоже любит хоккей. Конечно, он разговаривает с дедом, на связи и с Сергеем Гомоляко. Но это нормальный и понятный интерес. Когда у него или у Виктора Филипповича Рашникова появляется состав на игру, то они задают вопросы. Почему решили сделать такие пятерки, где тот или иной хоккеист. Но это совсем не вмешательство в работу. Те или иные решения обсуждаются в клубе, а потом идут на согласование Виктору Филипповича Рашникову. Президент в теме всех нюансов, он внимательно следит за «Металлургом», знает всех игроков, получает видео матчей, которые в силу занятости не может посмотреть. Но так было всегда, а говорить, что сейчас какие-то решение принимает внук Виктора Филипповича Рашникова, просто нельзя.

Легионеры и свой фарм-клуб

— Лично мне понятно, почему вы отдали в клуб ВХЛ из Тюмени молодых Никиту Рожкова, Вадима Антипина и Юрия Платонова. Иначе и не получилось бы развивать игроков. Но когда же вы уже поймете, что нужен чистый фарм-клуб?

— Он будет. Уже решено, что со следующего сезона у нас появится чистый фарм-клуб, который будет выступать в высшей лиге.

— Он тоже будет базироваться в Магнитогорске?

— Да, так будет максимально удобно. Сейчас бы у нас возникли серьезные проблемы со льдом, ведь у каждой лиги свои спонсоры, но скоро будет достроен парк «Притяжение», и там появится новая ледовая арена. Думаю, что клуб высшей лиги будет базироваться на том стадионе. Что касается упомянутых игроков, то они рисковали просто потерять год. При нынешнем подборе игроков каждый из них попадал бы в состав очень редко, а парням нужно играть, через сезон они бы потеряли свои качества. У нас были примеры, когда мы передерживали хоккеистов. Самый яркий — Павел Дорофеев.

— Этим летом вы взяли довольно спорных легионеров. Они не слишком известны, но при этом приехали на хорошую зарплату. Точно понимаете, что делаете?

— Да. Очень тщательно изучали кандидатов, просматривали много матчей, общались со скаутами. Парни, впервые приехавшие в КХЛ, очень голодные до игры. В прошлом сезоне они много сидели в «такси» в своих клубах, ждали шанса, но так его и не получили. Пока совершенно не разочарованы выбором. Все очень хорошо переносят тяжелую работу, спокойно воспринимают нагрузки. Брэндону Лайписку это все уже знакомо, но остальные впервые сталкиваются с подобным, однако к ним нет вопросов по работе.

— Как удалось забрать у ЦСКА права на Брендона Лайписка? По мне, так это один из самых сильных трансферов в КХЛ этим летом. Очень хороший хоккеист.

— Там не было никаких проблем. У него не было контракта, мы обратились в ЦСКА, и они согласились его обменять. Но я считаю, что не только его переходом мы должны гордиться. Большие надежды возлагаю на Николая Голдобина.

— Так он долго не соглашался заключать соглашение с клубом?

— Все ждал варианта в Северной Америке, надеялся, что «Ванкувер» предложит хоть что-то или обменяет его в другой клуб. Не случилось. Но он пришел в команду в отличном состоянии.

Усиление тренерского штаба

— Насчет Голдобина никаких прогнозов давать не буду, уже обжегся. А за Никиту Коростелева рад. Он получит у вас ту свободу, которой не было в ЦСКА.

— Очень порадовало, в каком состоянии прибыл Никита в Магнитогорск. Надеюсь, что вы правы насчет его перспектив.

— Где вратарь Артем Загидулин? Контракта в Северной Америке нет.

— С ним простая ситуация. Клуб предложил ему квалификацию, но агент хоккеиста стал выторговывать какие-то условия. А что здесь торговаться? У нас есть два голкипера, на подходе молодые. Принимай контракт, старайся закрепиться в составе, докажи, что ты лучший и получишь хорошие условия. Но пока Артема наше предложение не устраивает.

— Вы еще очень серьезно усилили тренерский штаб. В КХЛ возвращается Марк Френч, показавший себя в «Медвешчаке» с лучшей стороны. Да он и в Канаде без дела не сидел, абы кому не доверили бы «Калгари Хитмэн». Но не является ли появление Френча сигналом для Ильи Воробьева? Мол, у нас есть кем тебя заменить.

— Нет, это не так. Насколько я знаю, Марк и Илья быстро нашли общий язык. Перед переездом в Магнитогорск Френч очень много разговаривал с Майком Пелино и прекрасно понимал, чем именно он может помочь «Металлургу». Задача Френча не подсидеть Воробьева, а помочь команде выигрывать. И он сам хочет расти.

— Воробьев-то к этому нормально отнесся?

— Уверен, что да. Но если ты озабочен тем, чтобы рядом с тобой не было сильных конкурентов, то ничего хорошего не будет. Илья Петрович не из таких. Кроме того, мы собирали тренерский штаб не для того, чтобы найти замену, а брали людей, которые бы могли усилить работу с форвардами, работу с защитниками. Не поменяли лишь тренера вратарей, так как его работа полностью устраивает.