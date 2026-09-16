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Главный тренер «Салавата» Козлов: «С ментальностью и физикой у нас проблем нет»

Радмир Сахибгареев

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ, оценил игру новичка Мэттью Маджо и прокомментировал решение о расторжении контракта с вратарем Ильей Коноваловым.

«С ментальностью и физикой у нас проблем нет. В концовке мы отдали инициативу сопернику, спустились к своим воротам. К сегодняшнему поражению отношусь с позитивом — ребята должны понять, что мы должны играть все 60 минут. Рано сваливаться в грусть. Надо готовиться к следующему матчу против «Нефтехимика». После «Ак Барса» короткая память не работает, но мы взрослые люди. Мы отдали шайбу в конце третьего периода и не могли пойти в давление, потому что не было начала атаки. Пошла цепная реакция. Мы убрали ногу с педали газа — за это сразу наказывают.

Первая домашняя игра — это нервы и эмоции. Много факторов, которыми можно объяснить плохую игру в большинстве. Но факт остается фактом.

По Коновалову было принято непопулярное решение. Мы дали шанс Никите Богданову, так как сейчас на рынке негусто с вратарями. Он будет играть, когда Вязовому надо будет отдохнуть.

Маджо для первого матча сыграл неплохо. У него было хорошее движение.

Проигранный пятак в третьем периоде — следствие давления. В последние минуты «Ак Барс» играл вшестером, и нам не хватило еще одного игрока.

В случае со вторым голом не было стопроцентной помехи вратарю. Контакт был внизу, а шайба пошла верхом, и Вязовому не мешали сыграть ловушкой. Мы могли остаться на две минуты в меньшинстве, если бы взяли запрос», — сказал Козлов.

После 4 матчей «Салават Юлаев» с 5 очками занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

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ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 5 4 1 9
2 Ак Барс 6 4 2 9
3 Металлург Мг 5 3 2 7
4 Барыс 4 3 1 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
7 Салават Юлаев 4 2 2 5
8 Адмирал 4 1 3 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 5 1 4 3
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 5 5 0 10
2 СКА 6 5 1 10
3 Спартак 5 4 1 8
4 Торпедо НН 5 4 1 8
5 Динамо М 5 3 2 6
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21.09
16.09 15:30 Сибирь – Нефтехимик 0 : 3
16.09 17:00 Салават Юлаев – Ак Барс 3 : 4 ОТ
16.09 17:00 Металлург Мг – Спартак 2 : 3
16.09 18:00 Лада – Барыс 0 : 6
16.09 19:30 Сочи – ЦСКА 0 : 4
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