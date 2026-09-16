Главный тренер «Салавата» Козлов: «С ментальностью и физикой у нас проблем нет»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ, оценил игру новичка Мэттью Маджо и прокомментировал решение о расторжении контракта с вратарем Ильей Коноваловым.

«С ментальностью и физикой у нас проблем нет. В концовке мы отдали инициативу сопернику, спустились к своим воротам. К сегодняшнему поражению отношусь с позитивом — ребята должны понять, что мы должны играть все 60 минут. Рано сваливаться в грусть. Надо готовиться к следующему матчу против «Нефтехимика». После «Ак Барса» короткая память не работает, но мы взрослые люди. Мы отдали шайбу в конце третьего периода и не могли пойти в давление, потому что не было начала атаки. Пошла цепная реакция. Мы убрали ногу с педали газа — за это сразу наказывают.

Первая домашняя игра — это нервы и эмоции. Много факторов, которыми можно объяснить плохую игру в большинстве. Но факт остается фактом.

По Коновалову было принято непопулярное решение. Мы дали шанс Никите Богданову, так как сейчас на рынке негусто с вратарями. Он будет играть, когда Вязовому надо будет отдохнуть.

Маджо для первого матча сыграл неплохо. У него было хорошее движение.

Проигранный пятак в третьем периоде — следствие давления. В последние минуты «Ак Барс» играл вшестером, и нам не хватило еще одного игрока.

В случае со вторым голом не было стопроцентной помехи вратарю. Контакт был внизу, а шайба пошла верхом, и Вязовому не мешали сыграть ловушкой. Мы могли остаться на две минуты в меньшинстве, если бы взяли запрос», — сказал Козлов.

После 4 матчей «Салават Юлаев» с 5 очками занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

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