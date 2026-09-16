Главный тренер «Сочи» Миронов: «Нам пора начать забивать»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов подвел итоги матча с ЦСКА (0:4) и прокомментировал решение заявить стартовым вратарем Петра Андреянова, находящегося в составе южан на правах аренды из армейского клуба.

«Преимущество ЦСКА по броскам связано с тем, что мы играли против хорошей команды. Проведем видеоанализ и будем работать над своими упущениями. Андреянов заслуживает получать игровое время — поэтому мы сегодня доверили ему место в воротах. Но нам пора начать забивать. Селекционная работа сейчас будет вестись. Будем думать и смотреть варианты», — сказал Миронов.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и с 0 очков замыкает таблицу Западной конференции. В следующем матче команда примет «Ак Барс».