Капитан «Авангарда» угодил в реанимацию. Как это могло случиться?

Алексей Емелин из Казани доставлен в институт Склифосовского с токсическим шоком печени. Приводим свою версию, которая могла привести к инциденту.

Не до симуляции

Финал «Востока» «Ак Барс» — «Авангард» точно не назовешь серией, где результат определяют судьи. До настоящих скандалов и истерик люди в полосатых свитерах ни омичей, ни казанцев еще по-настоящему не доводили. Тем не менее определенные вопросы в первом матче в Казани вызвал эпизод с силовым приемом Артема Лукоянова на Алексее Емелине, в результате которого защитник гостей получил травму, но спустя некоторое время вернулся на лед, а болельщики хозяев мгновенно расценили действия капитана «Авангарда» как симуляцию и попытку выклянчить удаление. И как же все, кто костерил человека, выигравшего за четыре года в столице Татарстана два Кубка Гагарина, оказались неправы.

Углядели актерскую игру в моменте с повреждением Емелина и некоторые журналисты, которые после матча не упустили возможности попросить Хартли прокомментировать падение его хоккеиста.

— Мы полностью контролировали шайбу. Вы думаете, что Алексей стал бы лежать на льду? Это не его стиль и не то, как действует «Авангард». Пересмотрите этот эпизод.

Только ни о какой симуляции Емелина и речи идти не могло. Перед второй игрой на «Татнефть Арене» в сети появилась новость, что один из ключевых игроков омичей получил травму нижней части тела, и в итоге вторую победу в серии «Авангарду» действительно пришлось ковать уже без своего капитана. На пресс-конференции Хартли попытался успокоить болельщиков и прессу, заявив, что у игрока всего лишь травма нижней части, но вряд ли он тогда мог предположить, что жизнь Алексея находится под угрозой.

По информации «СЭ», Емелину стало плохо в три часа ночи, и практически сразу же он в сознании был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Изначально казанские врачи поставили капитану «Авангарда» диагноз «гепатит», однако после получения результатов анализов обнаружили у хоккеиста токсический шок печени и оценили его состояние как тяжелое, при этом не сумев установить причину дисфункции этого органа. При этом после того, как состояния Алексея улучшилось, врачи дали разрешение на его транспортировку в Москву.

Все дело в обезболивающих

В какой-то момент ситуация вокруг двукратного обладателя Кубка Гагарина стала тревожной настолько, что слово пришлось взять генеральному менеджеру «Авангарда» Алексею Волкову:

— Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду! Хотел бы также попросить представителей СМИ не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья Алексея и неподтвержденных диагнозов, а дождаться официальной информации от клуба. Будем ее оперативно сообщать.

Что же могло привести к таким последствиям? Как оказалось, первым в цепочке событий вполне могло стать именно то повреждение в середине третьего периода, за которое 34-летнего защитника несправедливо обвинили в симуляции.

Причиной синдрома токсического шока может быть сразу несколько факторов, среди которых отравление токсическими веществами, обострение хронических заболеваний печени, передозировка лекарственных препаратов и банальное алкогольное отравление. Как пояснил в беседе с корреспондентом «СЭ» спортивный врач, привести к подобному диагнозу вполне может и механическое повреждение печени. Например, в боксе спровоцировать токсический шок может обычный удар в печень. Однако в подавляющем большинстве случаев синдром токсического шока проявляется при передозировке лекарственных препаратов. С большой вероятностью именно она и спровоцировала глобальный сбой в организме ветерана.

Давайте просто еще раз пересмотрим момент с травмой Емелина. 74-й номер омичей, находясь в районе синей линии, отдает передачу в угол партнеру, а после сразу же получает неприятный силовой прием от Артема Лукоянова и остается лежать на льду. При этом ни о какой травме печени в этом эпизоде, разумеется, речи идти не может. Куда важнее не то, в какую точку попал нападающий «Ак Барса», а то, как неудачно Емелин подвернул правую ногу, приземляясь на лед после его удара.

Верите ли вы в то, что опытнейший защитник, исповедующий невероятно жесткий стиль игры и проводящий подавляющее количество времени под воротами, выходил на лед без каких-либо повреждений? Вот и мы нет. В плей-офф, где, в кого ни ткни, точно попадешь в человека, играющего на обезболивающих уколах и приглушающего травмы различными блокадами. В хоккее «игра через не могу» — явление обыденное. И похоже, что один из самых характерных и авторитетных игроков лиги, пытаясь вернуться на лед как можно скорее, не рассчитал с дозировкой анальгетиков. Вопрос только в том, знали ли об этом врачи «Авангарда».