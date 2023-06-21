Через две недели Федотов вернется из армии. Где он будет играть: в «Филадельфии» или ЦСКА?

Главные вопросы по теме будущего российского голкипера.

1 июля 2022 года вся хоккейная Россия наблюдала за тем, как обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряного призера Олимпиады в Пекине Ивана Федотова, только-только подписавшего контракт с «Филадельфией», неожиданно для всех обвиняют в уклонении от воинской обязанности и отправляют на реальную срочную службу. С того момента прошел уже почти год, и сейчас 26-летнему голкиперу остается всего две недели до дембеля. В большом материале «СЭ» рассказывает о том, как хоккеист провел это время и какие перспективы его ждут после возвращения на гражданку.

Где служил Федотов и чем занимался последний год?

Сразу после призыва Федотова отправили на флот. Сначала Иван отправился познавать азы армейской жизни в Северодвинск, затем вратаря перевели в Сертолово, небольшой городок в Всеволожском районе Ленинградской области — совсем недалеко от места, где живут его родители. А чуть позже он окончательно был командирован в Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

Даже на вполне реальной службе Федотов смог продолжить тренироваться и играть в хоккей. При этом проскакивали неподтвержденные слухи о том, что вратарю разрешили тренироваться индивидуально в новом Ледовом дворце петербургского морского Нахимовского училища на Пеньковой улице.

Еще в октябре герой Олимпиады ожидаемо был зачислен в состав сборной Военно-морского флота. Не так давно он наконец-то сыграл за нее в чемпионате Вооруженных сил РФ, который прошел в Санкт-Петербурге, и сделал это в бело-оранжевых щитках, которые он наверняка готовил к поездке в «Филадельфию».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Кстати, на турнир он приехал в звании старшего матроса. По крайней мере, так следует из заявки его команды, которая оказалась в распоряжении Telegram-канала «За пределами Ленинградки» (пост с фото был позже удален).

«Службу Федотов проходил в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге. Костяк команды, которая представляла флот в первенстве Вооруженных сил, составляли курсанты, преподаватели и проходящие службу в академии матросы. Конечно, это не уровень Федотова. Ему приходилось сложно: другие скорости, другое понимание игры. Если для обычной команды вратарь — полкоманды, то для нашей — три четверти», — рассказывал в интервью РИА Новости тренер команды ВМФ и бывший защитник СКА Валерий Покровский.

В первом матче на турнире матрос Федотов уверенно засушил сборную Западного военного округа, а его партнеры забросили сопернику сразу 12 шайб.

Во второй игре против команды ЦВО он пустил лакросс от нападающего Евгения Кутузова и остался без «сухаря».

Уверенная игра Ивана помогла морякам дойти до финала. Однако выиграть золото с заслуженным мастером спорта в воротах они не смогли. В решающем матче его команда попала на все ту же сборную ЦФО, составленную на базе «Звезды» из Чебаркуля — команды, куда когда-то Анатолий Тарасов сослал Валерия Харламова и Александра Гусева.

Из 31 броска Федотов отразил 28, а в начале третьего периода при счете 0:3 потянул ногу и уступил место в воротах своему напарнику. Причем «центральным» вновь удалось огорчить профессионального голкипера красивым голом — уже в самом начале первого периода нападающий Никита Рогачев здорово подкараулил отскок от лицевого борта и отправил шайбу в ближний угол Федотова броском из-под ноги.

Всего на турнире он пропустил восемь голов в четырех матчах и по его итогам был признан лучшим вратарем. Окончательно же демобилизоваться Федотов должен 2 июля — в день, когда его и забрали в армию.

Что говорит «Филадельфия»?

Удивительно, но почти все то время, что Федотов провел в армии, «Филадельфия» молчала и уходила от неудобных вопросов:

«Думаю, будет лучше, если я буду ограниченно комментировать происходящее. Очевидно, что ситуация деликатная, и мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий. Наверное, лучше всего оставить все как есть», — заявил 7 июля 2022 года бывший генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер.

Тишина от «Летчиков» регулярно порождала разные слухи о будущем голкипера. Одни утверждали о заморозке его контракта, другие — о его возможном расторжении в случае неявки в тренировочный лагерь. Однако 14 июня клуб наконец-то вышел из сумрака и заявил, что контракт Федотова был официально приостановлен и перенесен на сезон-2023/24.

Теперь хоккеист будет обязан явиться в тренировочный лагерь «Филадельфии». В противном случае клуб сможет расторгнуть соглашение с ним и сохранить права на него в НХЛ. Только многое в этой истории будет зависеть не от самого игрока.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

А что с вратарями у «Флайерз»?

Шанс Федотова с ходу заиграть в НХЛ после армии прилично снизился. Неизвестно, как годичный отрыв от привычной среды сказался на его форме. Какие бы преференции ему ни давали на службе — занятия с любителями не заменят полноценного тренировочного процесса с профессиональным клубом. Но есть и положительные моменты.

В это межсезонье «Филадельфия» уходит в перестройку. Не так давно в обмен на трех игроков и пакет из драфт-пиков уехал в «Коламбус» Иван Проворов. В инсайдерских списках на выход уже не первый месяц фигурируют имена Трэвиса Конекны, Скотта Лоутона и Кевина Хэйса. Покинуть Пенсильванию всеми силами мечтает и основной голкипер «Летчиков» Картер Харт, чей контракт истекает через сезон.

Если 24-летний канадец действительно уедет в новый клуб, то первым номером «Флайерз» вполне может стать переплаченный и резко сдавший американец Кэл Петерсен, полученный в результате трехстороннего обмена с «Лос-Анджелесом» и «Коламбусом». За его спиной же остаются довольные слабые шведы Феликс Сандстрем и Самуэль Эрссон. Правда, есть у нового босса «Филадельфии» Дэни Бриера и другой вариант в рукаве — крайне перспективный белорус Алексей Колосов, который не может договориться о новом контракте с минским «Динамо».

При должной форме обыграть всех четверых Ивану вполне реально. В отличие от коллег, когда-то пропускавших подобный период из-за травмы, он не просиживал срок на диване и не страдал от полного отсутствия хоккея в жизни. Важнее то, насколько быстро парень из Санкт-Петербурга придет в себя. А 26-летний возраст дает надежду на то, что он сумеет оперативно восстановить кондиции. В любом случае от провала за океаном он ничего не потеряет — при нынешнем дефиците вратарей в КХЛ в родной лиге недостатка предложений у него не будет.

Фото photo.khl.ru

Что говорит ЦСКА и может ли клуб подписать Федотова?

ЦСКА, комментируя будущее Федотова, вел себя куда активнее. Например, в марте привычно закрытые и непубличные армейцы в официальном заявлении опровергали информацию анонимных Telegram-каналов о том, что председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин дал запрет на возвращение голкипера после дембеля. А когда красно-синие вновь стали чемпионами, президент клуба Игорь Есмантович в интервью ТАСС открыто и развернуто рассказал о намерении вернуть Ивана в команду Сергея Федорова:

«По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернется в ЦСКА. Не беспокойтесь. Мы готовы принять его назад. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА.

Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому что у Ивана подписан контракт в Северной Америке и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии».

Они заморозили свой контракт, но в рамках наших отношений мы не посягаем на контракты НХЛ, а они не посягают на наше поле. И нам бы не хотелось давать по Ивану Федотову расширенной информации.

Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА».

Понять желание босса армейцев вернуть голкипера можно. После ухода шведа Адама Рейдеборна в воротах москвичей образовалась зияющая пустота. Права же на Федотова в КХЛ до сих пор принадлежат ЦСКА, и куда логичнее красно-синим будет сделать ставку на проверенный актив, чем пытаться выжать воду из камня на абсолютно пустом рынке.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

А что говорят соглашения между лигами?

ЦСКА мешает подписать контракт с лучшим голкипером позапрошлого сезона одно очень важное «но» — наличие у Федотова действующего контракта с «Филадельфией».

Де-юре НХЛ после событий 24 февраля 2022 года приостановила действие Меморандума о взаимопонимании с КХЛ, подписанного в 2011-м во избежание повторения скандальных историй Александра Радулова (уехал в «Салават Юлаев» из «Нэшвилла» в 2008-м) и Евгения Малкина (уехал в «Питтсбург» из «Металлурга» в 2006-м) и обязывающего стороны уважать действующие контракты друг друга. Однако де-факто североамериканская организация разослала своим членам письмо, в котором запретила подписывать игроков, обремененных обязательствами перед российскими клубами.

КХЛ в свою очередь не стала реагировать на приостановку формальных договоренностей и также продолжила уважать интересы заокеанской лиги. И за минувший сезон стороны ни разу не нарушили негласное правило. Более того, запрет на сотрудничество не помешал энхаэловским клубам отправлять в Россию своих игроков в аренду. Преступить его ЦСКА в случае с Федотовым — значит создать опасный прецедент, после которого наша лига может оказаться в крайне уязвимом и куда более слабом положении, нежели ее бывший контрагент.