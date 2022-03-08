Форвард «Сибири» Шаров: «На Панина ехал с намерением провести силовой прием»

Форвард «Сибири» Александр Шаров был удален до конца матча первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:6).

В третьем периоде Шаров ударил плечом в голову Григорию Панину. Хоккеист новосибирского клуба получил штраф до конца игры.

«Не то что мы не были готовы. Скорее, стали играть слишком осторожно, от обороны. А «Салават» побежал. Только после 0:3 поняли, что нам стоит действовать более активно и агрессивно. В плей-офф высокий накал, а у нас не самая опытная команда. Где-то боялись совершить ошибку. Матчи в плей-офф выигрываются за счет сплоченности, так что у нас есть потенциал в этой серии.

Остаток встречи после своего удаления смотрел из раздевалки. Был злой, но верил в парней. На Панина ехал с намерением провести силовой прием. Он отбросил шайбу, прошло две секунды, и я его провел. Хоккей — это мужская игра, мы постараемся в следующих матчах это доказать», — цитирует игрока сайт КХЛ.