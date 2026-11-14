«Авангард» победил «Нефтехимик»

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Василий Пономарев и Александр Волков. У хозяев шайбу забросил Герман Точилкин.

«Авангард» набрал 30 очков и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции. Омская команда одержала четвертую победу в последних пяти матчах.

«Нефтехимик» с 31 очком располагается на второй строчке. Команда из Нижнекамска потерпела третье поражение в последних четырех матчах.