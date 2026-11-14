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Нефтехимик — Авангард: счет и результат матча КХЛ 14 ноября 2026

«Авангард» победил «Нефтехимик»

Руслан Минаев

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Василий Пономарев и Александр Волков. У хозяев шайбу забросил Герман Точилкин.

«Авангард» набрал 30 очков и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции. Омская команда одержала четвертую победу в последних пяти матчах.

«Нефтехимик» с 31 очком располагается на второй строчке. Команда из Нижнекамска потерпела третье поражение в последних четырех матчах.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 14:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Авангард
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 18 9 39
2 Нефтехимик 27 14 13 31
3 Авангард 25 14 11 30
4 Амур 25 14 11 29
5 Барыс 26 14 12 29
6 Автомобилист 25 13 12 29
7 Трактор 27 12 15 29
8 Ак Барс 28 13 15 28
9 Салават Юлаев 26 12 14 26
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11 Сибирь 27 9 18 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 25 19 6 39
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3 Торпедо НН 26 16 10 35
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