Защитник Алексей Василевский сравнил вратаря Вязового с братом Андреем

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «СЭ» оценил прогресс вратаря Семена Вязового в сезоне-2024/25.

— Семен Вязовой сильно прогрессировал в нынешнем сезоне. За счет чего он прибавил?

— Семен — талантливый хоккеист, хороший парень. В серии со «Спартаком» и с «Локомотивом» он мне напомнил брата образца сезона-2013/14, когда мы играли в полуфинале с «Металлургом». Я увидел в нем что-то от Андрея.

— Вы говорили ему об этом или не стоит парню кружить голову сравнением с Андреем Василевским?

— Я думаю, он и сам все понимает.