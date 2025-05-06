«Трактор» — «Динамо»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Трактор» примет московское «Динамо» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 6 мая. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
За основными событиями игры «Трактор» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу челябинцев. В предыдущих раундах Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» и «Динамо» Минск, а московское «Динамо» — СКА и «Ак Барс».
Первым финалистом Кубка Гагарина-2025 накануне стал «Локомотив». Победитель регулярного чемпионата завершил серию с «Салаватом Юлаевым» со счетом 4-1.
Матч «Трактор» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|- : -