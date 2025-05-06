«Трактор» примет московское «Динамо» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 6 мая. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

За основными событиями игры «Трактор» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу челябинцев. В предыдущих раундах Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» и «Динамо» Минск, а московское «Динамо» — СКА и «Ак Барс».

Первым финалистом Кубка Гагарина-2025 накануне стал «Локомотив». Победитель регулярного чемпионата завершил серию с «Салаватом Юлаевым» со счетом 4-1.

