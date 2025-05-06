Василевский — об интересе к «Салавату» в Башкортостане: «В плей-офф хоккей объединил республику»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к хоккею в Республике Башкортостан.

— После пятого матча с «Локомотивом» раздевалку посетил глава Республики Башкортостан. Вам важно это внимание? Для Башкирии хоккей — спорт номер один.

— Конечно, это очень приятно. Вы правильно сказали: хоккей в республике — спорт номер один. Все болеют, переживают. На улице нас узнают, желают удачи. В плей-офф хоккей объединил республику. Считаю, что в этом сезоне мы подарили болельщикам незабываемые эмоции. Спасибо, что на каждый домашний матч приходила полная арена. Если бы не поддержка болельщиков, то кто знает, может быть, мы бы вылетели в первом раунде.

— Вы почувствовали себя героем Башкортостана после двух важнейших шайб в серии со «Спартаком»?

— Я читал об этом. Приятно, но это работа всей команды начиная с пятого матча, когда в овертайме забил Скотт Уилсон. В шестой игре мы все терпели. Семен Вязовой выручал нас. И седьмой матч... Это все складывалось по крупицам. Это результат игры всей команды. У нас дружный коллектив, у которого есть характер.