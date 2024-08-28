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Сегодня, 18:30

Ларионов: «Мне проще работать с молодыми? Это совсем не так»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с молодыми хоккеистами.

— Со стороны кажется, что вам проще работать с молодыми хоккеистами, нежели с опытными.

— Это совсем не так. Здесь можно предполагать все что угодно. Вопрос в том, что опытные игроки должны иметь перед собой цели. Так было у меня, Славы Фетисова. А если хоккеист просто хочет доиграть карьеру... это разные вещи. У нас нет градации: молодые или опытные. Когда ты выходишь на лед, неважно, 17 или 35 лет тебе — все получают шансы справедливо. Если люди не готовы, то они не будут играть. Все очень просто.

— «Торпедо» чуть ли не лучше всех в лиге задействовало молодых хоккеистов в последние пару лет. Кто может повторить путь Атанасова и Артамонова в новом сезоне?

— Мы к этому вернемся, когда начнется сезон. В предсезонных матчах сыграли и сыграют мальчишки по 16 и 17 лет. Помимо того что у нас в команде 18-19-летние ребята.

В минувшем сезоне «Торпедо» проиграло СКА в первом раунде плей-офф.

Полностью интервью Игоря Ларионова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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