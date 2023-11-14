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Сегодня, 23:00

Форвард «Спартака» Цыплаков: «Главное, к концу чемпионата быть на первом месте»

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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, забросивший победную шайбу в матче против московского «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:3 ОТ), прокомментировал игру, а также рассказал «СЭ» о причине отсутствия на выездной серии.

— Сегодня получилось выиграть, это очень хорошо. Очень важный момент был, когда сравняли игру, это придало сил. Жалко только, что поделились одним очком с «Динамо».

— У вас сегодня дубль. Расскажите про первую шайбу.

— Там был рикошет. Немного пошло не по плану, но здорово, что заползла вообще. Изначально хотел на ворота полезть, но руки сами пошли, и я решил бросить. Рад, что помог сегодня команде.

— Сегодня было достаточно много удалений. Непривычно для игры «Спартака».

— Эмоции сыграли свою роль, все-таки дерби. Я думаю, связано и с тем, что два лидера борются за первое место, у кого-то мандраж был возможно. По игре видно, что мы играли на вторых ролях. Это не наша игра, нам привычнее играть первым номером, владеть шайбой. Но вот сегодня мы играли не той игрой, что обычно, отсюда и результат.

— Несмотря на победу, «Динамо» все равно на первом месте. Как к этому относитесь?

— Главное к концу чемпионата быть на первом месте, а тут не особо чувствуется. Хорошо, что выигрываем, это и эмоционально, и психологически сказывается на всей команде.

— Вы не поехали на выезд и остались в Москве. С чем это связано?

— Была небольшая травма, тренерский штаб решил поберечь для сегодняшнего матча.

— Как себя сейчас чувствуете?

— Отлично. Эта пауза дала возможность восстановиться и выйти сегодня на матч, а также показать результат.

— На трибунах была феерия болельщиков. Слышна поддержка со льда?

— Нам слышно все прекрасно. Хотелось бы, чтобы не только фан-сектор поддерживал, но и вся арена. Было бы здорово, потому что это придает большую мотивацию.

Красно-белые набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции, опередив бело-голубых (45 очков и второе место) по дополнительным показателям.

16 ноября «Спартак» примет «Салават Юлаев». «Динамо» в этот день сыграет на выезде с «Ак Барсом».

(Анна Бирюкова)

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ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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