Нападающий «Ак Барса» Галимов поделился эмоциями от вылета из Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом» (3:4 ОТ, счет в серии — 3-4).

— Хорошая серия получилась. Даже не знаю, что сказать. Обидно, что проиграли. Считаю, что обе команды были достойны пройти в финал. Где-то им повезло чуть больше.

— Ваше молодежное звено сегодня забросило три гола. Как вам игралось вместе?

— Не знаю, само получалось — двигались, бросали и забили. В прошлой игре наоборот старичок забил два гола, сегодня — мы. Чуть-чуть не получилось, надо было четвертую забивать в овертайме.

— Почему в этой серии не удалось зацепить ни одной домашней игры?

— Не знаю, плохо начинали первый период, пропускали первыми. Как видите — кто забивает первым, тот и выигрывает. Тяжело сказать, на самом деле. Обидно при своих болельщиках проигрывать, — приводит слова Галимова официальный сайт казанцев.

В финальной серии «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве 18 апреля.