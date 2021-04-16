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Нападающий «Ак Барса» Галимов поделился эмоциями от вылета из Кубка Гагарина

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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом» (3:4 ОТ, счет в серии — 3-4).

Форвард &laquo;Авангарда&raquo; Сергей Толчинский и&nbsp;вратарь &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; Тимур Билялов.Это была лучшая серия и лучший матч плей-офф. Надеемся, финал нас не разочарует

— Хорошая серия получилась. Даже не знаю, что сказать. Обидно, что проиграли. Считаю, что обе команды были достойны пройти в финал. Где-то им повезло чуть больше.

— Ваше молодежное звено сегодня забросило три гола. Как вам игралось вместе?

— Не знаю, само получалось — двигались, бросали и забили. В прошлой игре наоборот старичок забил два гола, сегодня — мы. Чуть-чуть не получилось, надо было четвертую забивать в овертайме.

— Почему в этой серии не удалось зацепить ни одной домашней игры?

— Не знаю, плохо начинали первый период, пропускали первыми. Как видите — кто забивает первым, тот и выигрывает. Тяжело сказать, на самом деле. Обидно при своих болельщиках проигрывать, — приводит слова Галимова официальный сайт казанцев.

В финальной серии «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве 18 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20719

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ