«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» победил «Барыс» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан — 4:1.

Игра состоялась 17 августа на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе.

За «Салават Юлаев» отличились Максим Кузнецов (оформил дубль), Девин Броссо и Сергей Варлов. Единственную шайбу в составе «Барыса» забросил Алихан Омирбеков.

«Салават Юлаев» в первом матче FONBET чемпионата КХЛ-2026/27 сыграет на выезде с «Северсталью» 5 сентября. «Барыс» начнет новый сезон домашним поединком с «Сибирью» 7 сентября.