Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в Кубке Республики Башкортостан

Сергей Филин

«Салават Юлаев» победил «Барыс» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан — 4:1.

Игра состоялась 17 августа на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе.

За «Салават Юлаев» отличились Максим Кузнецов (оформил дубль), Девин Броссо и Сергей Варлов. Единственную шайбу в составе «Барыса» забросил Алихан Омирбеков.

«Салават Юлаев» в первом матче FONBET чемпионата КХЛ-2026/27 сыграет на выезде с «Северсталью» 5 сентября. «Барыс» начнет новый сезон домашним поединком с «Сибирью» 7 сентября.

Товарищеские матчи. Клубы. Кубок Республики Башкортостан
17 августа, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Барыс
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Путин отругал чиновников за прогулы занятий по кадровой подготовке
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией побил рекорд пассажиропотока
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кузнецов дебютирует в «Сибири» в матче с минским «Динамо»

Кузнецов: «Хотелось поиграть в нашей сибирской Канаде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 00:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 00:00 СКА – Лада - : -
5.09 00:00 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 00:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
5.09 00:00 Локомотив – Трактор - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости