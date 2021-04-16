Геркус поздравил «Авангард» с победой над «Ак Барсом»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поздравил омский «Авангард» с выходом в финал Кубка Гагарина-2021.

15 апреля в седьмом матче финала Восточной конференции омичи обыграли казанский «Ак Барс» в овертайме 4:3. Счет в серии — 4-3 в пользу «ястребов».

— Поздравляю «Авангард» с огненной победой в финале конференции! Ура! — написал Геркус в своем Instagram.

В финальной серии «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве 18 апреля.

ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021