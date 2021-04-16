Геркус поздравил «Авангард» с победой над «Ак Барсом»
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поздравил омский «Авангард» с выходом в финал Кубка Гагарина-2021.
15 апреля в седьмом матче финала Восточной конференции омичи обыграли казанский «Ак Барс» в овертайме 4:3. Счет в серии — 4-3 в пользу «ястребов».
— Поздравляю «Авангард» с огненной победой в финале конференции! Ура! — написал Геркус в своем Instagram.
В финальной серии «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве 18 апреля.
ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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