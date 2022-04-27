Моисеев подписал новый контракт со СКА

Нападающий Данила Моисеев подписал новый контракт со СКА, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.

23-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в составе «Витязя» в сезоне-2017/18. Чепез три гола он перешел в СКА.

В этом сезоне Моисеев провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 4 (2+2) балла в 15 матчах.