«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии плей-офф, команды установили рекорд по голам
«Авангард» удержал победный счет во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Омичи одолели соперника со счетом 7:5.
По ходу встречи «Ястребы» вели в счете 5:1 и 6:2, но чуть не упустили преимущество во втором периоде.
«Металлург» и «Авангард» установили новый рекорд плей-офф КХЛ. Впервые в плей-офф команды забросили 11 шайб за два первых периода.
Третий период начинался при счете 6:5 в пользу омичей. В последней 20-минутке команды провели только на одну шайбу, которую «Авангард» забросил в пустые ворота.
Счет в серии 2-0 в пользу чемпиона. Следующая игра пройдет 22 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
Восток
1/2 финала конференций
Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:7 (1:4, 4:2, 0:1)
Голы: Брюквин — 1 (Цегларик), 4:27 — 0:1. Карри — 2 (Голдобин, Пашнин), 8:28 — 1:1. Дедунов — 3 (Жарков), 10:37 — 1:2. Грицюк — 2, 17:50 — 1:3. Шарипзянов — 3 (Жарков, Дедунов), 19:43 — 1:4. Семенов — 3 (Шарипзянов), 24:19 — 1:5. Коростелев — 1 (Майе), 26:16 — 2:5. Береглазов — 1 (бол., Цегларик), 29:38 — 2:6. Лайпсик — 3 (бол., Чибисов, Яковлев), 33:12 — 3:6. Коростелев — 2 (Дронов, Маклюков), 33:48 — 4:6. Карпов — 2 (Голдобин), 39:39 — 5:6. Грицюк — 3 (п.в.), 59:27 — 5:7.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 24:19, Кошечкин, 40:00, 58:17 — 59:27) — Грубец.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (10+14+6) — 37 (16+10+11).
Судьи: Белов, Беляев.
20 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 0-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.03
|14:30
|
Металлург – Авангард
|5 : 7
|20.03
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -