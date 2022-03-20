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Сегодня, 16:57

«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии плей-офф, команды установили рекорд по голам

«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии плей-офф КХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Авангард» — 5:7.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» удержал победный счет во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Омичи одолели соперника со счетом 7:5.

По ходу встречи «Ястребы» вели в счете 5:1 и 6:2, но чуть не упустили преимущество во втором периоде.

«Металлург» и «Авангард» установили новый рекорд плей-офф КХЛ. Впервые в плей-офф команды забросили 11 шайб за два первых периода.

Третий период начинался при счете 6:5 в пользу омичей. В последней 20-минутке команды провели только на одну шайбу, которую «Авангард» забросил в пустые ворота.

Счет в серии 2-0 в пользу чемпиона. Следующая игра пройдет 22 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».

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Восток

1/2 финала конференций

Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:7 (1:4, 4:2, 0:1)

Голы: Брюквин — 1 (Цегларик), 4:27 — 0:1. Карри — 2 (Голдобин, Пашнин), 8:28 — 1:1. Дедунов — 3 (Жарков), 10:37 — 1:2. Грицюк — 2, 17:50 — 1:3. Шарипзянов — 3 (Жарков, Дедунов), 19:43 — 1:4. Семенов — 3 (Шарипзянов), 24:19 — 1:5. Коростелев — 1 (Майе), 26:16 — 2:5. Береглазов — 1 (бол., Цегларик), 29:38 — 2:6. Лайпсик — 3 (бол., Чибисов, Яковлев), 33:12 — 3:6. Коростелев — 2 (Дронов, Маклюков), 33:48 — 4:6. Карпов — 2 (Голдобин), 39:39 — 5:6. Грицюк — 3 (п.в.), 59:27 — 5:7.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 24:19, Кошечкин, 40:00, 58:17 — 59:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+14+6) — 37 (16+10+11).

Судьи: Белов, Беляев.

20 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-2.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
2
0
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«Металлург» и «Авангард» забросили 11 шайб за два первых периода и установили новый рекорд плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина-2022, 20 марта: «Авангард» победил «Металлург», СКА встретится со «Спартаком»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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20.03 14:30
Металлург – Авангард
 5 : 7
20.03 17:00
СКА – Спартак
 - : -
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