«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии плей-офф, команды установили рекорд по голам

«Авангард» удержал победный счет во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Омичи одолели соперника со счетом 7:5.

По ходу встречи «Ястребы» вели в счете 5:1 и 6:2, но чуть не упустили преимущество во втором периоде.

«Металлург» и «Авангард» установили новый рекорд плей-офф КХЛ. Впервые в плей-офф команды забросили 11 шайб за два первых периода.

Третий период начинался при счете 6:5 в пользу омичей. В последней 20-минутке команды провели только на одну шайбу, которую «Авангард» забросил в пустые ворота.

Счет в серии 2-0 в пользу чемпиона. Следующая игра пройдет 22 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».

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Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:7 (1:4, 4:2, 0:1)

Голы: Брюквин — 1 (Цегларик), 4:27 — 0:1. Карри — 2 (Голдобин, Пашнин), 8:28 — 1:1. Дедунов — 3 (Жарков), 10:37 — 1:2. Грицюк — 2, 17:50 — 1:3. Шарипзянов — 3 (Жарков, Дедунов), 19:43 — 1:4. Семенов — 3 (Шарипзянов), 24:19 — 1:5. Коростелев — 1 (Майе), 26:16 — 2:5. Береглазов — 1 (бол., Цегларик), 29:38 — 2:6. Лайпсик — 3 (бол., Чибисов, Яковлев), 33:12 — 3:6. Коростелев — 2 (Дронов, Маклюков), 33:48 — 4:6. Карпов — 2 (Голдобин), 39:39 — 5:6. Грицюк — 3 (п.в.), 59:27 — 5:7.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 24:19, Кошечкин, 40:00, 58:17 — 59:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+14+6) — 37 (16+10+11).

Судьи: Белов, Беляев.

20 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-2.