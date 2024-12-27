«Куньлунь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Пекина.