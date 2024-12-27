Миллер подписал новый контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Митчеллом Миллером, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с 23-летним американцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

Миллер стал игроком «Ак Барса» в ноябре 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, забил 2 гола и сделал 15 результативных передач.

«Ак Барс» с 48 очками в 36 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.