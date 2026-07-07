«Трактор» продлил контракт с 18-летним защитником Федосеевым на 2 года

«Трактор» продлил контракт с защитником Ярославом Федосеевым, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Новое двустороннее соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Федосеев дебютировал в FONBET чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26, провел 9 игр, забросив 1 шайбу, также он сыграл 1 матч в плей-офф. Хоккеист является самым молодым автором гола среди защитников челябинского клуба в истории лиги.

Кроме того, Федосеев провел 30 матчей за «Челмет» в ВХЛ, набрав 6 (1+5) очков.