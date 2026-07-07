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7 июля, 14:00

«Барыс» подписал контракт с защитником Приски

Руслан Минаев

Защитник Чейз Приски стал игроком «Барыса», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года.

В прошедшем сезоне Чейз выступал в составе «Сибири». За 54 игры в составе клуба, включая плей-офф, он набрал 24 (4 гола + 20 передач) очка, проводя на льду в среднем по 22 минуты.

В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс». Всего он сыграл в АХЛ 349 матчей, набрав 184 (54+130) очка.

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Чейз Приски
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