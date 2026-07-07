«Барыс» подписал однолетний контракт с защитником Маккошеном

«Барыс» заключил однолетнее соглашение с защитником Иэном Маккошеном. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2025/26 30-летний американец провел 66 матчей за астанинскую команду и набрал 8 (3+5) очков.

Маккошен был выбран «Флоридой» под 31-м номером на драфте НХЛ-2013. В НХЛ он провел 60 матчей и набрал 7 (4+3) очков.