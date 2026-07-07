«Барыс» подписал однолетний контракт с защитником Маккошеном
«Барыс» заключил однолетнее соглашение с защитником Иэном Маккошеном. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.
В сезоне-2025/26 30-летний американец провел 66 матчей за астанинскую команду и набрал 8 (3+5) очков.
Маккошен был выбран «Флоридой» под 31-м номером на драфте НХЛ-2013. В НХЛ он провел 60 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
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|15
|8
|7
|18
|3
|Барыс
|15
|9
|6
|18
|4
|Амур
|15
|8
|7
|17
|5
|Салават Юлаев
|16
|8
|8
|17
|6
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|7
|Ак Барс
|15
|7
|8
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|8
|Автомобилист
|14
|6
|8
|14
|9
|Адмирал
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|10
|Трактор
|14
|6
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|Авангард
|13
|6
|7
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|22
|3
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|16
|10
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|22
|4
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Шанхай Дрэгонс
|13
|8
|5
|17
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|17
|6
|11
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|14
|3
|11
|6
Результаты / календарь
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20.10
|15.10
|18:00
|Лада – СКА
|1 : 0
|15.10
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|5 : 2
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