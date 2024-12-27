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27 декабря, 23:04

«Витязь» подписал контракт на два года с вратарем Кареевым

Сергей Ярошенко
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«Витязь» забрал вратаря Андрея Кареева с драфта отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Голкипер подписал с подмосковным клубом контракт на два сезона. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ Кареев провел семь матчей в составе минского «Динамо» и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50. 11 декабря стало известно, что минчане поместили хоккеиста в список отказов.

В сезоне-2023/24 Кареев играл в составе «Спартака».

«Витязь» находится на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции, у команды 36 очков после 38 матчей. Минское «Динамо» располагается на седьмом месте «Запада» с 47 очками после 39 встреч.

27&nbsp;декабря в&nbsp;КХЛ закрывается трансферный рынок. Дедлайн КХЛ: все сделки последнего дня перед закрытием рынка в лиге

Источник: Официальный сайт КХЛ
Андрей Кареев
КХЛ
ХК Витязь
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2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
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11 Сочи 38 12 26 27
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1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
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5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 40 18 22 42
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8 Нефтехимик 39 13 26 37
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