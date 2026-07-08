«Спартак» заключил новый контракт с Мироновым
«Спартак» объявил о заключении нового контракта с защитником Андреем Мироновым.
Соглашение с 31-летним игроком подписано на три года.
Миронов — капитан «Спартака». Он выступает за красно-белых с 2024 года и в сезоне-2025/26 набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером московской команды по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128). В Кубке Гагарина-2026 защитник принял участие в 5 играх.
Всего на счету Миронова 777 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и 225 (57+168) набранных очков. Ранее в лиге хоккеист также выступал за московское «Динамо», с которым в 2013 году стал обладателем Кубка Гагарина.
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|15
|9
|6
|18
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|Амур
|15
|8
|7
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|5
|Салават Юлаев
|16
|8
|8
|17
|6
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|7
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|8
|Автомобилист
|14
|6
|8
|14
|9
|Адмирал
|14
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|9
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|10
|Трактор
|14
|6
|8
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|11
|Авангард
|13
|6
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|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|22
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Шанхай Дрэгонс
|13
|8
|5
|17
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|17
|6
|11
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|14
|3
|11
|6
Результаты / календарь
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20.10
|15.10
|18:00
|Лада – СКА
|1 : 0
|15.10
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|5 : 2
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