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«Спартак» заключил новый контракт с Мироновым

Алина Савинова
Андрей Миронов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» объявил о заключении нового контракта с защитником Андреем Мироновым.

Соглашение с 31-летним игроком подписано на три года.

Миронов — капитан «Спартака». Он выступает за красно-белых с 2024 года и в сезоне-2025/26 набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером московской команды по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128). В Кубке Гагарина-2026 защитник принял участие в 5 играх.

Всего на счету Миронова 777 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и 225 (57+168) набранных очков. Ранее в лиге хоккеист также выступал за московское «Динамо», с которым в 2013 году стал обладателем Кубка Гагарина.

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Андрей Миронов
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