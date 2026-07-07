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«Лада» подписала контракт с нападающим Кингом

Сергей Филин

«Лада» подписала контракт с 24-летним канадским форвардом Беном Кингом, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Односторонний контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Цинциннати» в ECHL и набрал 46 (13+33) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2025/26 «Лада» набрала 47 очков в FONBET регулярном чемпионате и заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: ХК «Лада»
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ХК Лада
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