«Лада» подписала контракт с нападающим Кингом

«Лада» подписала контракт с 24-летним канадским форвардом Беном Кингом, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Односторонний контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Цинциннати» в ECHL и набрал 46 (13+33) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2025/26 «Лада» набрала 47 очков в FONBET регулярном чемпионате и заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.