Савчук подписал годичный контракт с «Ладой»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Райли Савчук подписал годичный контракт с «Ладой».

Савчук выступает за тольяттинский клуб с июня 2025 года. В прошедшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 68 встречах и набрал 45 (23+22) очков.

Ранее Савчук выступал за «Гранд-Рапидс» в АХЛ и финский «КооКоо»