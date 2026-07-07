ХК «Локомотив»: расписание летних сборов

Ярославский «Локомотив» после чемпионского турнира позже остальных клубов выйдет из отпуска. Сборы пройдут на УКРК «Арена 2000». В рамках предсезонной подготовки железнодорожники проведут два контрольных матча и сыграют на турнире Блинова в Омске. «СЭ» публикует расписание сборов ярославской команды.

Расписание «Локомотива» на летних сборах — 2026

4-5 августа. Медосмотр игроков основного состава

6-25 августа. Тренировочный сбор в Ярославле

18 августа. «Локомотив» — «Торпедо» — контрольный матч

21 августа. «Локомотив» — «Северсталь» — контрольный матч

26-31 августа. Участие в турнире памяти Блинова

1-4 сентября. Тренировочный сбор в Ярославле

Время начала матчей и расписание турнира Блинова будут доступны позже на официальном сайте клуба.

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