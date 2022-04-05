КХЛ рассмотрит возвращение «Йокерита» в чемпионат в случае такого желания у клуба

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что лига готова рассмотреть гипотетическое возвращение «Йокерита» в состав участников чемпионата.

«Мы будем рассматривать гипотетическое возвращение «Йокерита», — цитирует Морозова ТАСС. — Мы не закрываемся, будем работать над этим, чтобы КХЛ была и в других странах. Если они захотят вернуться, мы рассмотрим».

Сегодня, 5 марта, КХЛ утвердила состав участников сезона-2022/23.

«Йокерит» в конце февраля отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за ситуации на Украине. Финский клуб также не подал заявку на участие в следующем сезоне.

«Йокерит» выступал в КХЛ в Западной конференции с сезона-2014/15. За это время клуб дважды выходил в четвертьфинальную стадию плей-офф КХЛ и четыре раза проигрывал в 1/8 финала Кубка Гагарина.

В сезоне-2020/21, перед вторым раундом плей-офф КХЛ, «Йокерит» заявил о снятии с турнира из-за опасений за жизнь и здоровье игроков и членов команды в связи с началом пандемии коронавируса.