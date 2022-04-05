Президент КХЛ рассказал, какие клубы не выполнили пол зарплат в сезоне-2021/22

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, какие клубы не выполнили пол зарплат в сезоне-2021/22.

«Какие клубы не дотянули до пола зарплат? «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и рижское «Динамо»», — приводит «Чемпионат» слова Морозова.

В сезоне КХЛ-2021/22 был установлен пол заработных плат хоккеистов в размере 315 миллионов рублей. На сезон-2022/23 было запланировано увеличение этого показателя до 405 миллионов рублей.

Отметим, что рижское «Динамо» вышло из состава участников КХЛ и не будет принимать участие в следующем сезоне.