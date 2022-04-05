КХЛ сохранила пол и потолок зарплат на сезон-2022/23

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание Совета директоров КХЛ, на котором был сохранен пол и потолок зарплат на сезон-2022/23.

В сезоне КХЛ-2021/2022 был установлен пол заработных плат хоккеистов в размере 315 миллионов рублей. На сезон-2022/2023 было запланировано увеличение этого показателя до 405 миллионов рублей.

Однако, как сообщается на сайте КХЛ, в сложившихся экономических условиях данное действие выполнить невозможно и совет директоров лиги оставил пол заработных плат в следующем сезоне на уровне сезона-2021/2022. Поэтапное увеличение минимальной зарплаты отложено на один сезон.

При этом потолок зарплатных плат остается на том же уровне — 900 миллионов рублей.

Также совет директоров принял решение ограничить размер командных премий, не включаемых в потолок заработных плат.

Для команд, занявших места со второго по четвертое, со следующего сезона устанавливается льгота в размере до 150 миллионов рублей за второе место, до 75 миллионов рублей за третье и четвертое место. Для чемпиона КХЛ льгота по командным премиальным вознаграждениям остается без ограничений.