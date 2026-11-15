Форвард «Трактора» Рольгизер: «В карьере еще не видел такой плотности в таблице Востока»
Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер в интервью «СЭ» подвел итоги победного матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (5:1).
— За счет чего сегодня удалось нейтрализовать сильные стороны СКА и навязать свой хоккей?
— В первую очередь хочу отметить нашего вратаря Хендрика Хеукеланда. Он провел классный матч, здорово подчищал за нами и выручал. Ну и мы вовремя забросили свои шайбы — получились хорошие рабочие голы.
— Вы набираете очки уже в шестом матче подряд. За счет чего удалось выдать такой результативный отрезок?
— Надеюсь, получится продолжать в том же духе. Конечно, во многом это заслуга партнеров. Нейтан Легаре забивает, у него до этого тоже была пятиматчевая результативная серия. В прошлой игре мне записали передачу — опять же, он отдал пас на Андрея Светлакова. В принципе, секрет успеха простой: я отдаю им, они отдают мне. Помогаем друг другу и честно делаем свою работу.
— Следите за личной статистикой? Есть какая-то планка по очкам на регулярный чемпионат?
— Врать не буду: конечно, слежу. Наверное, любой игрок обращает на это внимание. Конкретной планки нет — всегда хочется большего и лучшего. Но в любом случае главное, чтобы побеждала команда, а личные баллы — это просто приятный бонус.
— «Трактор» сейчас чередует победы с поражениями, матчи складываются волнообразно. Чего пока не хватает, чтобы стабилизировать игру и выйти на победные рельсы?
— Думаю, наша игра в любом случае прогрессирует. Если на старте сезона были проблемы с реализацией, то сейчас мы это подправили. В последних встречах мы стабильно забивали первыми, в нескольких матчах вели с преимуществом в две-три шайбы. В такие моменты нужно строже держать концентрацию — пока с этим есть определенные сложности.
— Команда буквально выгрызает каждое очко, поднимаясь по турнирной таблице. Положение в конференции давит психологически или, наоборот, добавляет спортивной злости?
— Кому как, а мне это только добавляет спортивного азарта и злости. По крайней мере, на протяжении моей профессиональной карьеры я еще не видел такой плотности в таблице Востока. От этого просыпается еще больший интерес.
— В этом сезоне тренерский штаб заметно больше доверяет вам: вы выходите на ведущие роли, приносите победы в овертаймах. Чувствуете ли вы качественный скачок в своей игре благодаря этому доверию?
— Да, на все сто процентов. Когда тренеры в тебя верят и хотят помочь расти, ты стремишься ответить им взаимностью и принести максимальную пользу. Кроме того, когда получаешь больше игрового времени, растет и уверенность в каждом микромоменте — будь то на чужом пятаке или в своей зоне. Ты постоянно находишься в игровом тонусе, а не просто сидишь на скамейке и наблюдаешь за хоккеем со стороны.
Челябинская команда с 29 очками в 27 играх занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|29
|14
|15
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|9
|Ак Барс
|30
|13
|17
|29
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Спартак
|29
|15
|14
|35
|4
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|5
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|27
|13
|14
|28
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|19.11
|17:00
|Металлург Мг – Трактор
|6 : 5 ОТ
|19.11
|19:30
|Нефтехимик – СКА
|2 : 3
|19.11
|19:30
|Ак Барс – Спартак
|2 : 3 Б