Форвард «Трактора» Рольгизер: «В карьере еще не видел такой плотности в таблице Востока»

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер в интервью «СЭ» подвел итоги победного матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (5:1).

— За счет чего сегодня удалось нейтрализовать сильные стороны СКА и навязать свой хоккей?

— В первую очередь хочу отметить нашего вратаря Хендрика Хеукеланда. Он провел классный матч, здорово подчищал за нами и выручал. Ну и мы вовремя забросили свои шайбы — получились хорошие рабочие голы.

— Вы набираете очки уже в шестом матче подряд. За счет чего удалось выдать такой результативный отрезок?

— Надеюсь, получится продолжать в том же духе. Конечно, во многом это заслуга партнеров. Нейтан Легаре забивает, у него до этого тоже была пятиматчевая результативная серия. В прошлой игре мне записали передачу — опять же, он отдал пас на Андрея Светлакова. В принципе, секрет успеха простой: я отдаю им, они отдают мне. Помогаем друг другу и честно делаем свою работу.

— Следите за личной статистикой? Есть какая-то планка по очкам на регулярный чемпионат?

— Врать не буду: конечно, слежу. Наверное, любой игрок обращает на это внимание. Конкретной планки нет — всегда хочется большего и лучшего. Но в любом случае главное, чтобы побеждала команда, а личные баллы — это просто приятный бонус.

— «Трактор» сейчас чередует победы с поражениями, матчи складываются волнообразно. Чего пока не хватает, чтобы стабилизировать игру и выйти на победные рельсы?

— Думаю, наша игра в любом случае прогрессирует. Если на старте сезона были проблемы с реализацией, то сейчас мы это подправили. В последних встречах мы стабильно забивали первыми, в нескольких матчах вели с преимуществом в две-три шайбы. В такие моменты нужно строже держать концентрацию — пока с этим есть определенные сложности.

— Команда буквально выгрызает каждое очко, поднимаясь по турнирной таблице. Положение в конференции давит психологически или, наоборот, добавляет спортивной злости?

— Кому как, а мне это только добавляет спортивного азарта и злости. По крайней мере, на протяжении моей профессиональной карьеры я еще не видел такой плотности в таблице Востока. От этого просыпается еще больший интерес.

— В этом сезоне тренерский штаб заметно больше доверяет вам: вы выходите на ведущие роли, приносите победы в овертаймах. Чувствуете ли вы качественный скачок в своей игре благодаря этому доверию?

— Да, на все сто процентов. Когда тренеры в тебя верят и хотят помочь расти, ты стремишься ответить им взаимностью и принести максимальную пользу. Кроме того, когда получаешь больше игрового времени, растет и уверенность в каждом микромоменте — будь то на чужом пятаке или в своей зоне. Ты постоянно находишься в игровом тонусе, а не просто сидишь на скамейке и наблюдаешь за хоккеем со стороны.

Челябинская команда с 29 очками в 27 играх занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.