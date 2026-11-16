Форвард «Адмирала» Чезганов получил четырехматчевую дисквалификацию после игры со «Спартаком»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» — «Адмирал» (6:3).

Было принято решение оставить без изменения наказание для нападающего «Адмирала» Егора Чезганова и дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

В то же время на форварда «Спартака» Силантия Кожушко будет наложен штраф.

За минуту до финальной сирены Егор Чезганов ударил клюшкой в голову спартаковца Ильи Котлярова, чем спровоцировал массовую драку, участником которой стал Кожушко.

В сезоне-2026/27 24-летний белорус Чезганов в 23 матчах набрал 14 (6+8) очков при 13 минутах штрафного времени.