Разин — о переменах в СКА: «Конфетно-букетный период закончился»

Главный тренер СКА Андрей Разин пообещал, что команда выйдет в плей-офф КХЛ сезона-2026/27 и достойно там выступит.

15 ноября питерцы дома уступили «Трактору» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и потерпели третье поражение подряд. Ранее СКА на своем льду также проиграл минскому «Динамо» (1:4) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

«Не хочу давать обещаний, но обещаю в данном случае лишь одно: сделать все, чтобы СКА не только в плей-офф попал, но и очень хорошо там выступил. Как «доктор» могу сказать, что здесь нужно резать по живому. Для некоторых тут созданы тепличные условия. А хоккеисты должны быть дисциплинированы, и дисциплина должна исходить изнутри команды. На одном из собраний я сказал ребятам: «Конфетно-букетный период закончился». Все получили шанс, показали, на что способны, и сейчас нужно заняться тем, чтобы сформировать здоровый коллектив», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

СКА с 26 очками после 26 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. 19 ноября команда в гостях сыграет с «Нефтехимиком».