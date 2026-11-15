Разин — о переменах в СКА: «Конфетно-букетный период закончился»
Главный тренер СКА Андрей Разин пообещал, что команда выйдет в плей-офф КХЛ сезона-2026/27 и достойно там выступит.
15 ноября питерцы дома уступили «Трактору» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и потерпели третье поражение подряд. Ранее СКА на своем льду также проиграл минскому «Динамо» (1:4) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).
«Не хочу давать обещаний, но обещаю в данном случае лишь одно: сделать все, чтобы СКА не только в плей-офф попал, но и очень хорошо там выступил. Как «доктор» могу сказать, что здесь нужно резать по живому. Для некоторых тут созданы тепличные условия. А хоккеисты должны быть дисциплинированы, и дисциплина должна исходить изнутри команды. На одном из собраний я сказал ребятам: «Конфетно-букетный период закончился». Все получили шанс, показали, на что способны, и сейчас нужно заняться тем, чтобы сформировать здоровый коллектив», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.
СКА с 26 очками после 26 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. 19 ноября команда в гостях сыграет с «Нефтехимиком».
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|14
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|15
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|29
|13
|16
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|27
|8
|19
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|17.11
|15:30
|Сибирь – Трактор
|4 : 1
|17.11
|17:00
|Автомобилист – Спартак
|2 : 1 Б
|17.11
|18:00
|Лада – Металлург Мг
|2 : 7
|17.11
|19:00
|Нефтехимик – Динамо Мн
|1 : 2 Б
|17.11
|19:30
|Ак Барс – Динамо М
|2 : 4