КХЛ, результаты и видео голов 15 ноября: СКА уступил «Трактору», «Барыс» победил «Металлург»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
15 ноября прошли четыре матча: «Сибирь» — «Динамо» Москва (1:3), «Барыс» — «Металлург» (5:4), СКА — «Трактор» (1:5) и «Торпедо» — «Динамо» Минск (1:0).
15 ноября, воскресенье
Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|19
|9
|41
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|28
|14
|14
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|29
|9
|Ак Барс
|29
|13
|16
|28
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|5
|Спартак
|28
|14
|14
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|17:00
|Металлург Мг – Трактор
|- : -
|19.11
|19:00
|Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|19:00
|Ак Барс – Спартак
|- : -
Новости