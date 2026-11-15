«Барыс» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Барыс» и «Металлург» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 15 ноября. Игра состоится на «Барыс Арене» в Астане (Казахстан). Начало матча — в 15.00 по московскому времени (17.00 по времени Астаны).
Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Металлург» можно в матч-центре «СЭ».
В России прямая онлайн-трансляция встречи будет доступна на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. В Казахстане матч покажет телеканал Qazsport.
В предыдущем матче регулярного чемпионата «Барыс» 12 ноября дома победил «Адмирал» (4:2). «Металлург» в тот же день на своем льду уступил «Авангарду» в овертайме (3:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|19
|9
|41
|2
|Амур
|27
|16
|11
|33
|3
|Нефтехимик
|28
|14
|14
|32
|4
|Авангард
|26
|15
|11
|32
|5
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Барыс
|27
|14
|13
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|29
|9
|Ак Барс
|29
|13
|16
|28
|10
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|27
|20
|7
|42
|2
|Локомотив
|27
|19
|8
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Северсталь
|27
|16
|11
|34
|5
|Спартак
|28
|14
|14
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|14
|12
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|28
|8
|20
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
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24.11
|19.11
|17:00
|Металлург Мг – Трактор
|- : -
|19.11
|19:00
|Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|19:00
|Ак Барс – Спартак
|- : -
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