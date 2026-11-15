«Барыс» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Барыс» и «Металлург» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 15 ноября. Игра состоится на «Барыс Арене» в Астане (Казахстан). Начало матча — в 15.00 по московскому времени (17.00 по времени Астаны).

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Металлург» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямая онлайн-трансляция встречи будет доступна на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. В Казахстане матч покажет телеканал Qazsport.

В предыдущем матче регулярного чемпионата «Барыс» 12 ноября дома победил «Адмирал» (4:2). «Металлург» в тот же день на своем льду уступил «Авангарду» в овертайме (3:4).