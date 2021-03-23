Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хоккейный ЦСКА пожелал удачи Оличу в армейском футбольном клубе

13:42
Теги:

Хоккейный ЦСКА 23 марта в Twitter пожелал удачи новому главному тренеру футбольных одноклубников Ивице Оличу.

«Удачи, Ивица! Верим», — прокомментировала пост о назначении хорватского специалиста пресс-служба хоккейного клуба.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27777
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев




Загрузка...