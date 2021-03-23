Хоккейный ЦСКА пожелал удачи Оличу в армейском футбольном клубе
13:42
Хоккейный ЦСКА 23 марта в Twitter пожелал удачи новому главному тренеру футбольных одноклубников Ивице Оличу.
«Удачи, Ивица! Верим», — прокомментировала пост о назначении хорватского специалиста пресс-служба хоккейного клуба.
Удачи, Ивица! Верим! ??— ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 23, 2021
23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.
В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
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Материалы сюжета: ЦСКА: Олич вместо Гончаренко, кто будет главным тренером армейцев
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