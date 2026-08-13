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13 августа, 17:21

«Адмирал» обыграл «Сибирь» на старте Кубка Минска

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» в первом матче Кубка Минска — 3:1.

По голу у владивостокцев забили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. Единственную шайбу новосибирцев в третьем периоде забросил Александр Мирзабалаев.

В Кубке Минска принимают участие шесть команд КХЛ: «Адмирал», «Сибирь», «Сочи» — в одной группе, минское «Динамо», «Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» — во второй.

Команды в каждой группе сыграют между собой по одному матчу. Лучшие два клуба в последний день турнира разыграют главный трофей. В финальный день также состоятся матчи за третье и пятое места.

Товарищеские матчи. Клубы. Кубок Минска
13 августа, 15:00. Олимпик Арена (Минск)
Сибирь
Адмирал

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
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2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
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5 Северсталь 0 0 0 0
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10.09
5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 00:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 00:00 СКА – Лада - : -
5.09 00:00 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 00:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
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