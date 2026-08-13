«Адмирал» обыграл «Сибирь» на старте Кубка Минска

«Адмирал» одержал победу над «Сибирью» в первом матче Кубка Минска — 3:1.

По голу у владивостокцев забили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. Единственную шайбу новосибирцев в третьем периоде забросил Александр Мирзабалаев.

В Кубке Минска принимают участие шесть команд КХЛ: «Адмирал», «Сибирь», «Сочи» — в одной группе, минское «Динамо», «Металлург» и «Шанхай Дрэгонс» — во второй.

Команды в каждой группе сыграют между собой по одному матчу. Лучшие два клуба в последний день турнира разыграют главный трофей. В финальный день также состоятся матчи за третье и пятое места.