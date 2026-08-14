Защитник Шараканов — о дубле в ворота «Торпедо»: «Для меня ничего нового не произошло»

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов поделился эмоциями от победы над «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче.

— Можно ли сказать, что вспомнили времена, когда играли за «Ладу» и в таком стиле забрасывали шайбы?

— Не сказал бы так. Всю карьеру пытаюсь так играть. Для меня ничего нового не произошло.

— Поменяли отношение к себе перед сезоном?

— Не было ничего особенного. Подготовку к сезону начал немного раньше, потому что еще в конце мая получил от тренерского штаба такую установку.

— Было ли что-то новое в подготовке к сезону от Тамбиева?

— Было что-то новое, но это секрет фирмы (улыбается).