Защитник Шараканов — о дубле в ворота «Торпедо»: «Для меня ничего нового не произошло»
Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов поделился эмоциями от победы над «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче.
— Можно ли сказать, что вспомнили времена, когда играли за «Ладу» и в таком стиле забрасывали шайбы?
— Не сказал бы так. Всю карьеру пытаюсь так играть. Для меня ничего нового не произошло.
— Поменяли отношение к себе перед сезоном?
— Не было ничего особенного. Подготовку к сезону начал немного раньше, потому что еще в конце мая получил от тренерского штаба такую установку.
— Было ли что-то новое в подготовке к сезону от Тамбиева?
— Было что-то новое, но это секрет фирмы (улыбается).
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